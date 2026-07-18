مبابي يودّع ديشان برسالة مؤثرة قبل مباراته الأخيرة مع فرنسا

خبرني - وجّه قائد المنتخب الفرنسي كيليان مبابي رسالة مؤثرة إلى مدربه ديدييه ديشان، الذي سيقود منتخب "الديوك" للمرة الأخيرة، السبت، خلال مواجهة إنجلترا في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم 2026، منهيا مسيرة استمرت 14 عاما على رأس الجهاز الفني.

وكتب مبابي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي مخاطبا ديشان: "اليوم هي رقصتك الأخيرة. لقد منحتنا الكثير، وكان ينبغي أن نهديك نهاية أفضل، لكننا أخفقنا".

وأضاف: "من الصعب جدا أن أجد الكلمات التي تصف ما قدمته خلال 14 عاما. كنت أحد أبرز صناع نهضة هذا المنتخب، ولم يدرك الجميع دائما حجم عظمتك، لكن الزمن والتاريخ سيتكفلان بذلك"، في إشارة إلى الانتقادات التي تعرض لها ديشان بسبب أسلوبه الدفاعي خلال سنوات قيادته للمنتخب.

ووجّه مهاجم ريال مدريد رسالة شخصية إلى مدربه قائلا: "أشكرك لأنك منحتني الفرصة وشرف تمثيل بلادي على أكبر الساحات طوال هذه السنوات. أشعر بأنني محظوظ لأنني حظيت بفرصة العمل إلى جانب أحد أعظم أساطير بلادنا، ولن أحتفظ إلا بذكريات رائعة عن كل ما عشناه وحققناه معا".

وتأتي رسالة مبابي قبل الظهور الأخير لديشان على رأس الجهاز الفني لمنتخب فرنسا، إذ يختتم مشواره بقيادة "الديوك" في مباراة تحديد المركز الثالث أمام إنجلترا، بعد خروج المنتخب من نصف النهائي بخسارته أمام إسبانيا بهدفين دون رد.

من جانبه، أكد ديشان، خلال مؤتمر صحفي عشية المباراة، أنه لن يذرف الدموع في مباراته الأخيرة، رغم اعترافه بأنه سيفتقد المنتخب الفرنسي.

وقال المدرب البالغ من العمر 57 عاما: "أعلم أن الستار يُسدل غدا للمرة الأخيرة. لن يبكي أحد هنا، لكني أعلم أنني سأفتقد المنتخب الفرنسي. لقد حظيت بامتياز عيش لحظات ساحرة وأخرى صعبة، لكن الحياة تستمر".

وأضاف: "هذا المشوار استحوذ على 25 عاما من حياتي وترك أثرا دائما، لكن الأهم دائما هو ما ينتظرنا في المستقبل".

وأقر ديشان بأن فرنسا كانت تطمح إلى بلوغ المباراة النهائية، قائلا: "نشعر بخيبة أمل لأن طموحاتنا كانت كبيرة جدا في هذه البطولة، لكن علينا التعامل مع مباراة المركز الثالث بجدية، فهي ليست مباراة ودية".

ويغادر ديشان منصبه بعد مسيرة حافلة بدأت عام 2012، قاد خلالها فرنسا إلى التتويج بكأس العالم 2018، وبلوغ نهائي مونديال 2022، قبل أن يختتم مشواره بمواجهة إنجلترا على المركز الثالث في نسخة 2026.