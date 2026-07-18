وزير الثقافة يتفقد الاستعدادات النهائية لانطلاق مهرجان جرش

خبرني - تفقد وزير الثقافة، رئيس اللجنة العليا لمهرجان جرش للثقافة والفنون، مصطفى الرواشدة، اليوم السبت، الموقع الأثري في مدينة جرش بما في ذلك المسرح الجنوبي وميدان الخيل والهيبدروم والساحة الرئيسية وجناح السفارات للاطلاع على الاستعدادات اللوجستية والفنية الجارية استعدادًا لانطلاق فعاليات الدورة الأربعين للمهرجان.

ورافق الوزير في الجولة أمين عام الوزارة الدكتور نضال العياصرة ومدير عام مهرجان جرش يزن الخضير وعضو اللجنة العليا للمهرجان الوزير الأسبق عاطف عضيبات ورئيس لجنة بلدية جرش الكبرى محمد بني ياسين ومساعد المحافظ لشؤون السلامة العامة ضامن أبو قديس ونائب مدير شرطة جرش العقيد خليل المعاني وعدد من مدراء الدوائر السياحة والاثار والثقافة والمؤسسات المعنية وممثلي وسائل الإعلام.

وأكد الرواشدة أن هذه الجولة تأتي للوقوف على جاهزية موقع المهرجان ومتابعة استكمال جميع التجهيزات وفق أعلى المعايير بما يضمن نجاح المهرجان الذي يعد أحد أبرز الفعاليات الثقافية في الأردن ويجسد مكانته كمنصة لتعزيز الثقافة والفنون وإبراز الهوية الحضارية للمملكة.

وأضاف، إن شعار المهرجان هذا العام يحمل معنى السردية والرواية الأردنية، موضحًا أن الأردن يعمل اليوم على توثيق سرديته الوطنية بكل فخر واعتزاز وأن جرش تمثل جزءًا أصيلًا من هذه السردية والرواية والقصة الأردنية، لذلك ينسجم شعار المهرجان مع مشروع الدولة الأردنية في توثيق السردية الوطنية.

وأشار إلى أهمية تكامل جهود جميع الجهات الشريكة لإنجاح المهرجان بما يليق بمكانة جرش كوجهة ثقافية وسياحية تستقطب الزوار من داخل المملكة وخارجها.

وقال، إن المهرجان يشكل عنوانا ثقافيا وطنيا يرتقي بالذائقة الثقافية والفنية والمنتج الإبداعي ويسهم في التنمية الشاملة والمستدامة ويعزز الهوية الوطنية.

وبين أنه جرى استغلال موقع الهايب دروم الذي سيكون مسرحًا مخصصًا للفعاليات الخاصة بالدول المشاركة في مهرجان جرش هذا العام إلى جانب استضافة الفرق الدولية وغيرها من الفعاليات وتجهيز المسرحين الشمالي والجنوبي والساحة الرئيسية بأحدث التقنيات، إضافة إلى أجنحة السفارات التي تتميز هذا العام من حيث الإعداد والتجهيز لاستقبال الضيوف.

وأشار إلى أن المواطن والضيف سيلمسان حجم الاستعدادات اللوجستية إلى جانب التطوير الذي شهدته الجوانب التقنية والفنية هذا العام، مشيرا إلى أن استغلال مسرح الهايب دروم لأول مرة كونه فضاءً ثقافيًا مميزًا، إضافة إلى إقامة معرض في القبو يضم لوحات فنية لرواد الفن التشكيلي الأردني.

وأكد أن الجمهور سيكون على موعد مع تجربة ثقافية وفنية مميزة خلال فعاليات مهرجان جرش مثمنا جهود إدارة المهرجان والحاكمية الادارية والبلدية ووسائل الإعلام لإبراز أهمية هذا المهرجان ورسالته.

واستعرض مدير عام المهرجان الخضير سير الاستعدادات الفنية والتنظيمية واللوجستية، مشيرًا إلى أن مختلف اللجان أنهت معظم أعمالها، وتواصل تنفيذ اللمسات الأخيرة لضمان جاهزية المسارح والمرافق والخدمات لاستقبال الفنانين والجمهور، بما يحقق أعلى مستويات التنظيم والنجاح.

وأكد رئيس لجنة بلدية جرش الكبرى أن البلدية استكملت استعداداتها بالتنسيق مع الجهات المعنية، من خلال تنفيذ أعمال النظافة والتجميل وصيانة الطرق والإنارة وتحسين البنية التحتية المحيطة بالموقع الأثري إلى جانب تعزيز الخدمات المقدمة للزوار بما يسهم في إنجاح فعاليات المهرجان وإظهار مدينة جرش بأبهى صورة.