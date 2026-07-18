مجزرة جديدة في غزة.. الاحتلال يبيد أسرة كاملة في حي النصر و10 شهداء منذ صباح السبت

خبرني - استشهد 10 فلسطينيين، بينهم عدد من الأطفال، جراء الغارات وإطلاق النار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ صباح السبت.

وشكل قصف شقة سكنية في حي النصر غرب مدينة غزة أعنف الهجمات، بعدما أسفر عن استشهاد 5 أفراد من أسرة واحدة.

وأفادت مصادر طبية بأن حصيلة الشهداء الذين وصلوا إلى مستشفيات القطاع حتى ساعات المساء بلغت 10 شهداء، جميعهم في شمال قطاع غزة، من بينهم شهيد متأثر بجراح سابقة.

وشهد حي النصر غرب مدينة غزة مجزرة إثر استهداف طائرة حربية إسرائيلية شقة سكنية من دون إنذار مسبق، ما أدى إلى استشهاد أدهم إبراهيم نسمان وزوجته مروة نايف محمد نسمان، وأطفالهما أروى (8 أعوام)، ويحيى (17 عامًا)، وإبراهيم (15 عامًا)، فيما أصيب عدد آخر من المدنيين، معظمهم أطفال، وبقي مفقودون تحت الأنقاض لساعات عقب القصف.

وفي أعقاب الغارة، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اغتال أدهم نسمان، وقال إنه قيادي في كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، دون أن يعلق على مقتل أفراد أسرته.

وفي وقت سابق من اليوم، استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف مدفعي استهدف مجموعة من المواطنين قرب مفترق دولة في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، ونقل الضحايا إلى المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) ومجمع الشفاء الطبي.

كما تسلمت طواقم الصليب الأحمر جثمان فلسطيني مجهول الهوية من منطقة الفروسية شمال غربي مدينة غزة، بعد أن كان بحوزة جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأظهرت المعاينة الأولية تعرضه لإطلاق نار في منطقة البطن.

كما شهدت مناطق شرق دير البلح وخان يونس عمليات توغل ونسف واسعة تحت غطاء ناري كثيف، إلى جانب إطلاق نار متواصل من الآليات العسكرية الإسرائيلية، فيما استهدفت غارة إسرائيلية جديدة حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة في ساعات المساء، بالتزامن مع استمرار القصف وإطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع.