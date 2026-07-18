مليارا يورو فوق العشب.. نهائي مونديال 2026 الأغلى في التاريخ

خبرني - تتجه أنظار العالم، غداً (الأحد)، إلى ملعب «نيويورك نيوجيرسي»، لمتابعة نهائي كأس العالم 2026 بين إسبانيا والأرجنتين، في مواجهة لا تقتصر على الصراع فوق أرضية الملعب، بل تحمل أيضاً رقماً مالياً غير مسبوق في تاريخ البطولة.



ولأول مرة منذ انطلاق كأس العالم عام 1930، تتجاوز القيمة السوقية لمنتخبي طرفي المباراة النهائية حاجز ملياري يورو، في مؤشر يعكس حجم المواهب والنجوم الموجودين في المواجهة المرتقبة.



وبحسب بيانات موقع «ترانسفير ماركت»، تبلغ القيمة السوقية لقائمة المنتخب الإسباني نحو 1.22 مليار يورو، فيما تصل القيمة السوقية للمنتخب الأرجنتيني إلى 807 ملايين يورو، لتتجاوز القيمة الإجمالية لمنتخبي النهائي حاجز ملياري يورو، بما يعادل نحو 2.35 مليار دولار.



ويعكس هذا الرقم الضخم القيمة الكبيرة للجيل الحالي من لاعبي المنتخبين، في ظل امتلاك إسبانيا مجموعة من أبرز المواهب الشابة والنجوم الصاعدين، مقابل تشكيلة أرجنتينية تجمع بين الخبرة والعناصر ذات القيمة السوقية المرتفعة.



وتتفوق قيمة نهائي كأس العالم 2026 بشكل واضح على نهائي النسخة الماضية الذي جمع فرنسا والأرجنتين، إذ بلغت القيمة السوقية للمنتخبين آنذاك نحو 1.67 مليار يورو، ما يعني أن قيمة نهائي النسخة الحالية تتجاوزها بأكثر من 360 مليون يورو.



وبينما يبحث المنتخب الإسباني عن التتويج باللقب العالمي، وتسعى الأرجنتين إلى مواصلة كتابة التاريخ والدفاع عن تاجها العالمي، سيكون ملعب «نيويورك نيوجيرسي» مسرحاً لنهائي يجمع بين عراقة كرة القدم وقوة الاستثمار في المواهب، في مواجهة تتجاوز قيمتها السوقية حاجز الملياري يورو لأول مرة في تاريخ المونديال.