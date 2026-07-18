وزير التربية يوجه رسالة للمعلمين والطلبة

خبرني - وجه وزير التربية والتعليم الأستاذ الدكتور عزمي محافظة، اليوم السبت، رسالة للمعلمين والطلبة مع انتهاء امتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة للامتحان العام لعام 2026، تاليا نصها:

" بسم الله الرحمن الرحيم

الزميلات والزملاء في الميدان التربوي

بناتي وأبنائي الطلبة

أولياء الأمور الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

مع إسدال الستار على امتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة للامتحان العام لعام 2026، أتوجه إليكم جميعًا بأصدق مشاعر التقدير والاعتزاز، بعد أن طويتم صفحةً مهمةً من صفحات مسيرتكم التعليمية، جسّدتم خلالها معاني المثابرة والانضباط والإصرار، وأثبتّم أن أبناء الأردن قادرون على مواجهة التحديات بعزيمة لا تلين، وإرادة لا تعرف المستحيل.

لقد حرصت وزارة التربية والتعليم، على توفير البيئة الامتحانية التي تكفل العدالة وتكافؤ الفرص، وتضمن نزاهة الامتحانات ومصداقيتها، إيمانًا بأن الامتحان الوطني هو عنوان للثقة، وركيزة من ركائز جودة التعليم، ومسؤولية وطنية يشترك في صونها الجميع.

وإنني، في هذه المناسبة، أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الزميلات والزملاء كوادر وزارة التربية والتعليم، في مختلف مواقع المسؤولية، لما بذلوه من جهود مخلصة وعمل دؤوب، كما أتوجه بالامتنان لمؤسساتنا الوطنية، وقواتنا المسلحة ممثلة بهيئة الاتصالات الخاصة، ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ووزارة الداخلية بمختلف أجهزتها، ووزارة الصحة، ووسائل الإعلام، الذين شاركونا مهمتنا في عقد هذه الدورة الامتحانية، فكان لجهودهم الداعمة والمساندة الأثر الكبير في تمكين الوزارة من تنفيذ إجراءاته بأعلى مستويات المهنية والانضباط.

كما أخص أولياء الأمور بتحية تقدير ووفاء، لما قدموه من دعم ورعاية ومساندة لأبنائهم، فكانوا شركاء حقيقيين في صناعة النجاح، وسندًا لهم في رحلة الجد والاجتهاد.

بناتي وأبنائي الطلبة..

إن امتحان الثانوية العامة، على أهميته، ليس نهاية المطاف، وإنما هو محطة من محطات البناء، وخطوة على طريق المستقبل، فالحياة تزخر بالفرص أمام أصحاب الإرادة والطموح، والنجاح الحقيقي هو ثمرة العمل المتواصل، والإيمان بالقدرة على الإنجاز، والسعي الدائم إلى التميز والإبداع.

حفظ الله الأردن، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، وسمو ولي عهده الأمين، وأدام على وطننا نعمة الأمن والاستقرار، ووفق بناتنا وأبناءنا إلى كل خير ونجاح".