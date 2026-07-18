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فيفا: رصد سبعة ملايين تعليق مسيء خلال كأس العالم

  • 18 تموز 2026
  • 18:32
فيفا رصد سبعة ملايين تعليق مسيء خلال كأس العالم

خبرني - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم السبت أن ​خدمة الحماية من الإساءة على وسائل ‌التواصل الاجتماعي التابعة له والهادفة إلى حماية اللاعبين والفرق والمسؤولين من التهديدات والإساءات عبر الإنترنت، ​"رصدت أكثر من سبعة ملايين منشور ​تتضمن محتوى ضارا أو مسيئا ⁠على منصات التواصل الاجتماعي خلال كأس ​العالم".

وبحسب ما نقلت وكالة (رويترز)، أشارت فيفا إلى أن معدل الرصد ارتفع ​إلى 14 ضعفا مقارنة بنسخة 2022 التي جرى خلالها تحديد وإزالة نحو 470 ألف منشور من ​هذا النوع، مشيرة الى أن فريق خدمة الحماية من ​الإساءة على وسائل التواصل الاجتماعي راجع وراقب أكثر من 53 مليون منشور وتعليق منذ انطلاق كأس ​العالم التي تختتم منافساتها غدا الأحد بالمباراة ​النهائية ⁠بين الأرجنتين وإسبانيا.

وكان (فيفا) أفاد في وقت سابق من الشهر الجاري بأن ⁠الإساءات ​العنصرية شكلت نحو 11 ب​المئة من إجمالي الرسائل المسيئة التي جرى رصدها خلال​البطولة حتى الآن.

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