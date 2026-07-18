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إيران: إذا هاجمت أمريكا بنيتنا التحتية سنستهدف مطارات وموانئ في الإمارات

  • 18 تموز 2026
  • 18:18
إيران إذا هاجمت أمريكا بنيتنا التحتية سنستهدف مطارات وموانئ في الإمارات

خبرني - حذر مسؤول إيراني، من أن مطاري دبي وأبوظبي و مينائي الفجيرة وجبل علي في الإمارات قد يصبحان عرضة لهجمات مضادة إذا شنت واشنطن مساء اليوم، هجوما على البنية التحتية المدنية في إيران.

وقال مسؤول مطلع في القوات المسلحة الإيرانية، في تصريح لوكالة "فارس" اليوم السبت: "إذا شنت أمريكا الليلة هجوما على البنى التحتية المدنية في البلاد، فمن أجل الحفاظ على سلامة المواطنين من الهجمات المضادة الإيرانية، يجب إخلاء مطاري دبي وأبوظبي، وكذلك مينائي الفجيرة وجبل علي، فورا".

وتأتي هذه التحذيرات وهذه الأنباء بالتزامن مع اتساع نطاق الضربات الإيرانية التي استهدفت خلال الساعات الماضية قواعد ومنشآت عسكرية أمريكية في عدد من دول المنطقة، ردا على الهجمات الأمريكية المتواصلة داخل الأراضي الإيرانية، في تطور ينذر بتوسع رقعة المواجهة العسكرية في الشرق الأوسط.

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