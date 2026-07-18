4 ميزات أمان يجب توافرها في الباور بانك قبل شرائه

خبرني - يُعد الباور بانك من أكثر الملحقات فائدة، خاصة أن بعض الطرازات لا تقتصر على الشحن فقط، بل تقدم مزايا إضافية. ويصبح الباور بانك أكثر أهمية عند استخدام الميزات التي تستهلك البطارية بكثافة، مثل بث الفيديو، والملاحة، وتصوير مقاطع الفيديو.

ورغم أنك قد تميل إلى شراء أرخص باور بانك تجده، فإن هناك ميزات أمان معينة ينبغي البحث عنها.

وفي حين أنه يمكن الوثوق إلى حد كبير بأن متاجر التجزئة الكبرى والمتاجر الإلكترونية تبيع منتجات معتمدة فقط، فإنك إذا اشتريت باور بانك مستعملًا أو من متجر غير معروف، حتى عبر الإنترنت، فينبغي التأكد من وجود ميزات أمان محددة، بحسب تقرير لموقع "BGR" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، اطلعت عليه "العربية Business".

إليك 4 ميزات أمان يجب الحرص على توافرها في أي باور بانك عند شرائه.

1- نظام إدارة البطارية

لمنع الشحن الزائد إذا ظل الهاتف أو أي جهاز آخر متصلًا بالباور بانك بعد اكتمال شحن بطاريته، يجب أن يتضمن جهاز الباور بانك عالي الجودة، بما في ذلك أفضل أجهزة الباور بانك اللاسلكية، نظام إدارة البطارية المعروف اختصارًا بـ"BMS".

وتراقب هذه الميزة عملية الشحن باستمرار، وتوقف تدفق الطاقة عمدًا حتى لا يحدث شحن زائد أو ماس كهربائي إذا لم تفصل الجهاز بعد امتلاء بطاريته.

فإذا تركت هاتفك والباور بانك داخل حقيبة ظهر أو حقيبة يد، على سبيل المثال، فقد لا تعرف متى وصلت البطارية إلى 100%. ويضمن هذا النظام ألا يستمر الباور بانك في محاولة شحن الجهاز بعد ذلك.

ويُوصف نظام إدارة البطارية بأنه "العقل" الذي يدير الباور بانك، إذ يضمن ليس فقط شحن الأجهزة بمعدل مناسب، بل أيضًا أفضل أداء ممكن، كما يحافظ على صحة بطارية الباور بانك لأطول فترة ممكنة.

2- الحماية من الحرارة

عادةً ما تكون الحماية من الحرارة جزءًا من نظام إدارة البطارية. وتقوم هذه الميزة بإيقاف الشحن مؤقتًا إذا ارتفعت حرارة الباور بانك بشكل كبير.

وقد يحدث ذلك إذا كنت تشحن جهازك في الخارج خلال يوم حار ومشمس، أو إذا كان الباور بانك داخل حقيبة ساخنة.

وقد تظهر هذه الميزة أحيانًا في المواصفات باسم "Overheat Protection" أي "الحماية من ارتفاع الحرارة".

وعادةً ما تعمل هذه الميزة عندما تتجاوز درجة الحرارة ما بين 60 و70 درجة مئوية، حيث يتوقف الشحن حتى يبرد الباور بانك ثم يستأنف العمل.

وينطبق الأمر نفسه على درجات الحرارة المنخفضة جدًا. فإذا انخفضت درجة حرارة الباور بانك إلى ما دون درجة التجمد، فسيتوقف عن الشحن حتى ترتفع حرارة الخلايا مرة أخرى.

3- الشحن الذكي

تدعم العديد من أجهزة الباور بانك الحديثة الشحن الذكي من خلال تقنيات مثل "Power Delivery".

وتضمن هذه التقنية أن يتمكن الباور بانك من التعرف على الجهاز المتصل واستخدام الجهد الكهربائي المناسب لضمان شحن سريع وآمن.

فعلى سبيل المثال، إذا كان الباور بانك قادرًا أيضًا على شحن أجهزة مثل الحواسيب المحمولة بجهد كهربائي أعلى، فمن المهم ألا يحاول شحن الهاتف الذكي بالجهد نفسه.

وقد تلاحظ أن بعض أجهزة الباور بانك المتقدمة المزودة بشاشات تعرض اسم الجهاز المتصل بها، مثل هاتف آيفون من أبل أو غالاكسي من سامسونغ.

ونظرًا لإمكانية شحن عدد كبير من الأجهزة باستخدام جهاز باور بانك واحد، فإن هذه الميزة تمنح المستخدم مزيدًا من الثقة بأن عملية الشحن تتم بالطريقة المثلى.

أما إذا كنت تستخدم باور بانك منخفض الجهد، فلا داعي للقلق. لكن إذا كنت تستخدم باور بانك كبيرًا وقويًا لشحن أجهزة تحتاج إلى طاقة أعلى من الهاتف، فإن هذه الميزة تصبح ضرورية.

4- شهادات السلامة المعتمدة

يجب أن يحمل جهاز الباور بانك علامات واضحة تدل على حصوله على شهادات السلامة المعتمدة في الدولة التي يُباع فيها. ففي الولايات المتحدة، على سبيل المثال، تشمل هذه الشهادات UL وFCC.

وتؤكد شهادة UL أن الجهاز خضع لاختبارات أجرتها مختبرات مستقلة، وثبت أنه آمن للاستخدام، ولا يشكل خطرًا لاندلاع الحرائق عند استخدامه بشكل صحيح.

أما علامة FCC، فتعني أن الجهاز يفي بمتطلبات لجنة الاتصالات الفيدرالية الأميركية ويلتزم بالمعايير المطلوبة.

وفي كندا، قد تجد علامات مثل CSA أو cUL أو cETL، وهي تؤكد أيضًا التزام المنتج بمعايير السلامة الكهربائية.

وفي دول أخرى، إضافة إلى الولايات المتحدة، توجد شهادات مثل CB وCCC (في الصين) وCE (في الاتحاد الأوروبي) وPSE (في اليابان)، وغيرها.

وبحسب الدولة التي تشتري منها المنتج، يجدر بك التحقق من الشهادات التي ينبغي أن يحملها للتأكد من أنه خضع لاختبارات شاملة.

كما يمكنك البحث عن علامة RoHS، وهي اختصار لعبارة تقييد استخدام المواد الخطرة (Restriction of Hazardous Substances)، والتي تؤكد أن المنتج يلتزم بالقيود العالمية الخاصة باستخدام المواد الخطرة في عملية التصنيع.

وقد تبدو كل هذه العلامات غير مهمة، لكنها في الواقع بمثابة أختام اعتماد ذات قيمة كبيرة.

لذلك، إذا كنت تفكر في شراء باور بانك مستعمل، أو كنت تتصفح أحد المتاجر الإلكترونية أو تفحص العبوة داخل متجر، فتأكد من وجود هذه الرموز والشهادات.