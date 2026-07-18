عشيرة الخوالدة آل خطاب بمعان تصدر ميثاق شرف لتيسير الزواج

خبرني - أصدرت عشيرة الخوالدة آل خطاب في محافظة معان، "ميثاق شرف" خاصا بمراسم الزواج، انطلاقا من الحرص على الحفاظ على القيم الإسلامية والعادات الأصيلة، وتعزيز مفهوم التيسير في الزواج والتخفيف من الأعباء المترتبة على الشباب المقبلين عليه.

وتضمن الميثاق أن تكون الخطوبة عائلية تقتصر على أهل الزوج والزوجة، وأن يكون طعام العشاء قبل يوم الزواج اختياريا، إلى جانب إلغاء حمام العريس، وحفلات المطربين والمطربات، وحفلات الحناء للعريس والعروس.

كما نص الميثاق على عدم دخول الرجال إلى صالة النساء للنقوط، وأن تقتصر الحلية على أهل العريس وأهل العروس والضيوف من خارج البلدة، وأن تكون زفة العريس مختصرة من الديوان إلى صالة العرس مباشرة، مع التأكيد على عدم إطلاق الأعيرة النارية.

ودعا الميثاق كذلك إلى اختيار صالة مناسبة وبسعر معقول للتخفيف من نفقات الزواج، وأن تكون الضيافة في قسم النساء مماثلة لضيافة الرجال من الحلويات والعصير، إضافة إلى تعليق اللافتات بصورة مختصرة بعيدا عن إغلاق الشوارع.