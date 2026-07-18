بعد الجدل.. ميسي يكسر صمته ويعلق على صورته مع يامال

خبرني - كسر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي صمته وعلق على الصورة الشهيرة التي جمعته بلامين يامال عندما كان الأخير رضيعاً، معتبراً مواجهتهما الآن في نهائي كأس العالم تمثل مفارقة "جنونية".

وتترافق المواجهة بين ميسي ويامال خلال المباراة المنتظرة بين إسبانيا والأرجنتين في نهائي كأس العالم أيضاً مع صورة التُقطت عام 2007 يظهر فيها الأرجنتيني وهو يحمم الإسباني الذي كان آنذاك مجرد رضيع، خلال جلسة تصوير لأغراض خيرية.

وقال ميسي خلال لقاء مع مشجعين في مانهاتن بنيويورك: أن تكون لدي صورة معه عندما كان طفلاً رضيعاً، وأن نكون الآن نتنافس في كأس العالم، فهذا أمر جنوني.

وأضاف قائد منتخب الأرجنتين: إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم حالياً، وأتمنى له كل التوفيق.

ويعتبر يامال البالغ من العمر 19 عاما أحد أكبر المواهب الكروية الواعدة، وسيواجه للمرة الأولى ميسي (39 عاماً) في مواجهة بين ماضي وحاضر ومستقبل نادي برشلونة الإسباني.

بهذا الصدد قال ميسي: إسبانيا ليست لامين فقط، فهي تضم لاعبين رائعين للغاية وتتمتع بأسلوب لعب مميز، ونحن أيضا لدينا أسلحتنا.

وختم: إنه مرجع عالمي بعمر 19 عاماً ولديه فرصة تاريخية لتحقيق إنجاز تاريخي، لكننا بدورنا سنحاول تقديم أقصى ما لدينا حتى لا يتحقق ذلك هذه المرة.