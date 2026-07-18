*
السبت: 18 تموز 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

الأردن يدين تجدّد الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على البحرين والكويت

  • 18 تموز 2026
  • 16:35
الأردن يدين تجدّد الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على البحرين والكويت

خبرني - دان الأردن اليوم تجدّد الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على مملكة البحرين الشقيقة، ودولة الكويت الشقيقة واستهدفت فيها محطة للقوى الكهربائية وتقطير المياه؛ انتهاكًا سافرًا لسيادة الدول، وتهديدًا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وتصعيدًا خطيرًا، وخرقًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيانٍ تضامنَ الأردن المطلق مع مملكة البحرين الشقيقة، ودولة الكويت الشقيقة، ووقوفَه معهما في كلّ ما تتخذانه من خطوات لحماية سيادتهما وأمنهما وسلامة مواطنيهما والمُقيمين فيهما.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

وزير الثقافة يتفقد الاستعدادات النهائية لانطلاق مهرجان جرش
وزير الثقافة يتفقد الاستعدادات النهائية لانطلاق مهرجان جرش
  • 2026-07-18 21:58
الاردن.. العمل على إنشاء مركز متخصص لتدريب عمال الوطن !
الاردن.. العمل على إنشاء مركز متخصص لتدريب عمال الوطن !
  • 2026-07-18 20:05
التربية تكشف الموعد المتوقع لإعلان نتائج التوجيهي
التربية تكشف الموعد المتوقع لإعلان نتائج التوجيهي
  • 2026-07-18 19:22
وزير التربية يوجه رسالة للمعلمين والطلبة
وزير التربية يوجه رسالة للمعلمين والطلبة
  • 2026-07-18 18:52
عشيرة الخوالدة آل خطاب بمعان تصدر ميثاق شرف لتيسير الزواج
عشيرة الخوالدة آل خطاب بمعان تصدر ميثاق شرف لتيسير الزواج
  • 2026-07-18 17:06
تشغيل 15 حافلة بنظام التردد بين إربد وجرش نهاية الشهر الحالي
تشغيل 15 حافلة بنظام التردد بين إربد وجرش نهاية الشهر الحالي
  • 2026-07-18 16:25