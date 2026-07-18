تشغيل 15 حافلة بنظام التردد بين إربد وجرش نهاية الشهر الحالي

خبرني - وقع مكتب هيئة تنظيم قطاع النقل البري في محافظة إربد، اتفاقية مع شركة التردد المنتظم المشغلة للحافلات على خط (إربد – جرش)، لتشغيل الخط وفق نظام التردد.

وقال مدير المكتب محمد العلاونة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم السبت، إن هذا النظام يعتمد على مواعيد انطلاق ثابتة ومحددة للحافلات، حتى لو لم تكن مكتملة الحمولة أو خالية من الركاب، لافتا إلى أن الخط سيضم 15 حافلة تعمل بنظام التردد المتبادل، حيث ستنطلق الحافلات من مجمع عمان الجديد في إربد إلى جرش، ومن مجمع جرش إلى إربد.

وأضاف إنه من المتوقع بدء تشغيل هذا النظام بنهاية الشهر الحالي، حيث سيتم تزويد الحافلات بأجهزة التردد وأنظمة الدفع الإلكتروني والتقنيات الخاصة بها لتفعيل الخدمة.

وأكد أن الهيئة تتطلع، ضمن خططها المقبلة، إلى تعميم هذه التجربة وتوسيع نطاقها، حيث ستشهد المرحلة المقبلة تطبيق نظام التردد والآلية التشغيلية والتقنية ذاتها على خط (إربد – الزرقاء)، بهدف تطوير منظومة النقل بين المحافظات، وتجويد الخدمات المقدمة للمسافرين، وضمان انتظام حركة الحافلات.