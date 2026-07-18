منهم 4 أبناء عمومة من عائلة واحدة.. تسرب غاز ينهي حياة 6 مصريين في السعودية

خبرني - خيّم الحزن على محافظة الفيوم المصرية بعد وفاة 6 من أبنائها المقيمين في السعودية، إثر تعرضهم للاختناق بسبب تسرب غاز داخل مقر سكنهم في العاصمة الرياض.

ووفقًا للمعلومات الأولية، وقعت الحادثة أثناء وجودهم داخل شقة سكنية في حي النسيم بالرياض، حيث أدى تسرب الغاز بشكل مفاجئ إلى وفاتهم.

وباشرت الجهات الأمنية السعودية التحقيق في الواقعة، إذ انتقلت الفرق المختصة إلى موقع الحادث لإجراء المعاينات اللازمة، وتحديد أسباب التسرب والملابسات التي أدت إلى الوفاة، إلى جانب استكمال الإجراءات النظامية.

ضحايا في مقتبل العمر

وأظهرت المعلومات أن الضحايا كانوا في أعمار صغيرة، إذ لم يتجاوز عمر أكبرهم 28 عامًا، وكانوا قد توجهوا إلى السعودية بحثًا عن فرص عمل وتحسين ظروفهم المعيشية.

وضمت قائمة المتوفين 4 أبناء عمومة من عائلة واحدة، وهم حسين طلبة، وفرج محمد، وفايد عبد السميع، وأحمد ضيف، إضافة إلى شابين آخرين من إحدى قرى المحافظة.

وقال أحمد طه، أحد أقارب الضحايا، إن نبأ الوفاة وصل إلى أسرهم عبر أصدقاء الشباب في الرياض، مشيرًا إلى أن حالة من الصدمة والحزن سادت بين الأهالي عقب انتشار الخبر.

وأضاف أن التواصل جارٍ مع وزارة الخارجية المصرية والسفارة المصرية في الرياض، بالتنسيق مع السلطات السعودية، لاستكمال الإجراءات المتعلقة بنقل الجثامين إلى محافظة الفيوم، تمهيدًا لدفنهم في مسقط رأسهم.