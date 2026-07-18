145 حديقة في أحياء عمّان.. ونصيب الفرد من المساحة الخضراء 4 أمتار

خبرني - قال المدير التنفيذي للزراعة في أمانة عمّان الكبرى، المهندس معين زريقات، إن استراتيجية الأمانة والتي تمتد بين 2022 – 2026 والمتعلقة بمديرية الزراعة والحراج ترتكز على زيادة المساحة الخضراء وزيادة وتأهيل الحدائق والمتنزهات، وإنشاء حديقتين كل عام وتأهيل ما بين ثلاث إلى أربع حدائق سنوياً.

وأشار إلى ارتفاع عدد الحدائق في الأحياء من 134 حديقة لـ 145 حديقة كان آخرها حديقة إسكان “الدكاترة” بمنطقة شفا بدران شمالي العاصمة، و هي على مشارف الانتهاء.

وبين أن عدد المتنزهات كان 11 متنزها، وحسب الخطة المعدة مسبقاً للاستراتيجية ارتفع عددها ليصل إلى 15 متنزها، إضافة إلى تأهيل ثلاثة أخرى وتطوير ملاعب الأطفال وتحسينها في هذه المتنزهات، آخرهم متنزه أُحد بمنطقة أُحد، وتم تأهيل 15 حديقة أحياء، إضافة إلى زيادة حديقة كبرى هي حديقة النشامى والتي تم افتتاحها من قبل رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان خلال العام الحالي 2026.

ولفت إلى أن من أهداف الخطة الاستراتيجية للأمانة أيضا زيادة المساحة الخضراء بمدينة عمان حيث كانت 13 ألف دونم وحسب الخطة الموضوعة يجب العمل على زيادتها بمقدار ألف و500 دونم وارتفعت المساحة الخضراء لحوالي 19 ألفا و800 دونم، وزيادة نصيب الفرد من المساحة الخضراء التي كانت قبل 4 سنوات وتحديدا في العام 2022 تقريبا 3.4 متر مربع لتصل مع نهاية هذا العام لـنحو 4.25 متر مربع.

وبين أن المساحة الخضراء العامة من مساحة المدينة ارتفعت بشكل عام، حيث كانت في عام 2022، ما نسبته 1.7 بالمئة لتصل إلى ما نسبته 2.44، وتعتمد الأمانة على مشاتلها حيث وصلت لمرحلة الاكتفاء الذاتي لنحو 80 بالمئة من إنتاج المشاتل.