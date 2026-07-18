طهران تعلن وقف التزاماتها بمذكرة التفاهم مع واشنطن

خبرني - قال نائب وزير الخارجية الإيراني غريب أبادي إن الولايات المتحدة انتهكت جميع التزاماتها في إطار مذكرة تفاهم إسلام آباد، معلنا أن طهران بدورها أوقفت جميع التزاماتها بها.

وقال أبادي في تصريحات نقلتها وكالة "تسنيم" الإيرانية: "انتهكت الولايات المتحدة جميع التزاماتها في إطار مذكرة تفاهم إسلام آباد وأوقفتها جميعا، ونحن أيضاً أوقفنا التزاماتنا ولا نقوم بتنفيذها، ونحن منشغلون بالدفاع عن الوطن".

وأضاف: "نهجنا في الوقت الحالي هو الدفاع الحازم عن الوطن".

وأردف: "كنا في مرحلة التفاوض، ولكن للأسف قام الأمريكيون أنفسهم بانتهاك التزاماتهم بموجب مذكرة التفاهم، وارتكبوا هذه الأعمال العدوانية".

وتابع تصريحاته: "ما نواجهه الآن هو الدفاع عن الوطن بشكل حازم، وقد تلقى الأمريكيون هذه المرة أيضا ردهم حتى الآن، مما يثبت أن هذه الأعمال العدوانية لن تؤدي إلى أي نتيجة".

وعلى صعيد متصل، اتهم مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني مجلس الأمن الدولي "بالوقوف متفرّجا على ارتكاب الولايات المتحدة جرائم حرب، واستهداف المدنيين في إيران".

ويوم أمس، أعلنت الخارجية الصينية عن دعوة الصين وباكستان الولايات المتحدة وإيران إلى وقف إطلاق النار في أقرب وقت، واستئناف المفاوضات.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن في 9 يوليو الجاري، أن وقف إطلاق النار مع إيران لم يعد ساريا. وفي 12 يوليو، أعلنت إيران إغلاق مضيق هرمز حتى انتهاء التدخل الأمريكي في المنطقة.