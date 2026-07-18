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بدء تنفيذ المرحلة الثانية من ربط الأذان الموحد في مساجد المفرق

  • 18 تموز 2026
  • 14:45
بدء تنفيذ المرحلة الثانية من ربط الأذان الموحد في مساجد المفرق

خبرني  - أعلنت مديرية أوقاف محافظة المفرق، السبت، البدء رسميا بتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع ربط الأذان الموحد في مساجد المحافظة.

وقالت المديرية، في بيان، إن المرحلة الثانية ستشمل مساجد منطقة رحاب وجميع القرى التابعة لها، وذلك بعد استكمال تنفيذ المشروع في مساجد لواء بلعما.

وأكدت أن المشروع يأتي ضمن رؤية وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الرامية إلى تطوير البنية التكنولوجية للمساجد، وتيسير أداء العبادات، وتعزيز جودة بث الأذان الموحد بما يحقق أعلى درجات الدقة والتنظيم.

وأضافت المديرية إن كوادرها الفنية باشرت أعمال تركيب وتجهيز أنظمة الاستقبال الصوتي الموحد في مساجد منطقة رحاب، مشيدة بتعاون الأئمة والمجتمعات المحلية، الذي أسهم في إنجاح مراحل المشروع، بما يعكس مستوى من التنظيم والانسجام في أداء شعيرة الأذان.

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