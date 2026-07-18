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  • وفد من المستشفى الميداني الأردني نابلس يزور مقبرة شهداء الجيش العربي

وفد من المستشفى الميداني الأردني نابلس يزور مقبرة شهداء الجيش العربي

  • 18 تموز 2026
  • 14:39
وفد من المستشفى الميداني الأردني نابلس يزور مقبرة شهداء الجيش العربي

خبرني  - زار وفد من المستشفى الميداني الأردني نابلس/11، السبت، مقبرة شهداء الجيش العربي في مدينة نابلس، التي تضم رفات كوكبة من شهداء القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي الذين استشهدوا أثناء أداء واجبهم العسكري في معارك عام 1967، وذلك تجسيداً لنهج القوات المسلحة في الوفاء لشهدائها وصون إرثهم العسكري والوطني.

وقرأ الوفد سورة الفاتحة على أرواح الشهداء، ووضع إكليلاً من الزهور على أضرحتهم، تقديراً لتضحياتهم وبطولاتهم في الدفاع عن فلسطين.

وأكد قائد قوة المستشفى أن هذه الزيارة تجسد الوفاء لتضحيات شهداء الجيش العربي الذين بذلوا أرواحهم دفاعاً عن ثرى فلسطين، واستحضاراً لمسيرتهم المشرفة التي ستظل مصدر اعتزاز وفخر، مشيراً إلى أن القوات المسلحة الأردنية تحرص على ترسيخ قيم الوفاء للشهداء، وصون تاريخهم العسكري، واستذكار بطولاتهم باعتبارها جزءاً أصيلاً من الإرث الوطني.

يذكر أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي خاضت معارك عديدة على أرض فلسطين، قدمت خلالها كوكبة من الشهداء الذين سطروا أروع صور التضحية والفداء، ولا تزال مقابر شهداء الجيش العربي في فلسطين شاهداً على تلك التضحيات الخالدة.

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