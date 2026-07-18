آل الرفاعي و آل اللوزي مصاهرة ونسب، صالح مفلح اللوزي طلب وشريف حسونة أعطى -صور

بسم اللّٰه الرحمن الرحيم

"وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً"

صدق اللّٰه العظيم

خبرني - توجهت جاهة كريمة من عشيرة اللوزيين وانسباؤهم وأصدقاؤهم ومن كبار المسؤولين و الوجهاء مساء امس الخميس الموافق 16/7/2026 إلى ال الرفاعي الكرام في قاعات جبري الكبرى لطلب يد صاحبة الصون والطهر والعفاف الانسة( زينة )كريمة السيد محمد احمد الرفاعي نائب رئيس مجلس إدارة التجمعات الاستثمارية المتخصصة لابنهم الشاب المهذب صاحب الخلق والسيرة الطيبة السيد ابراهيم يوسف عبدربه اللوزي.

ترأس الجاهة الكريمة سعادة السيد صالح مفلح اللوزي "أبو مفلح"، والذي طلب يد الآنسة زينة ، فيما أجاب الطلب بالقبول سعادة السيد شريف حسونة في مشهدٍ عكس الاحترام الكبير والمودة ومتانة الروابط الأصيلة بين العائلتين الكريمتين. وتم قراءة الفاتحة وعلى سنة الله ورسوله.

وفي أجواءٍ سادتها المحبة والمودة قدّم الحضور التهاني والتبريكات للعروسين، متمنين لهما حياة زوجية سعيدة مليئة بالمودة والسكينة، وأن يبارك الله لهما ويجمع بينهما على خير.. وعقبال الفرحة الكبرى