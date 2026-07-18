هل يفوز برشلونة بكأس العالم؟!

الأوطان تُبنى على فكرة بسيطة: قميص واحد، يكفي ليجعل الغرباء إخوة لتسعين دقيقة.

لكن بعض المدارس لا تُصدّر لاعبين. تُصدّر لغة.

غداً، الأحد، على ملعب "ميتلايف" في نيوجيرسي، لن تصعد إسبانيا وحدها إلى نهائي كأس العالم. سترافقها بعثة دبلوماسية من برشلونة، بثمانية من أبنائه، يرتدون قميص "الروخا" كما لو كان قميص النادي نفسه لم يتغير لونه، بل تغيّر شعاره فقط!

بعض الأندية تشتري لاعبين. وبعضها يصنعهم. والفرق بين الاثنين، أحياناً، كأس عالم كامل.

لامين يامال يشعل الهجوم.

باو كوبارسي يغلق المساحات.

بيدري يوزّع الزمن لا الكرة فقط.

غافي يقاتل في كل كرة كأنها الأخيرة.

دانييل أولمو يخترق الصفوف.

فيران توريس يسدد بلا تردد.

إريك غارسيا يقرأ اللعب قبل حدوثه.

خوان غارسيا يحرس المرمى الاحتياطي، جاهزاً إن استدعاه القدر.

هذا ليس تعاوناً بين نادٍ ومنتخب. بل امتداد طبيعي لمدرسة واحدة، قررت أن تلعب النهائي بجواز سفر غير جوازها.

صفر من ريال مدريد. ثمانية من برشلونة. رقم يتجاوز الإحصاء، ويقترب من إعادة رسم خريطة الكرة الإسبانية.

هذه ليست المرة الأولى التي تحكم فيها مدرسة واحدة مصير أمة كروية. عام 2010، رفعت إسبانيا كأسها الوحيدة، وكان سبعة من أبطالها يحملون الاسم نفسه: تشافي، إنييستا، بيكيه، بوسكيتس، بويول، فيا، بيدرو. يومها لم يسمِّ أحد الظاهرة. اليوم، بعد خمسة عشر عاماً، تتكرر الحكاية بوجوه أصغر سناً وثقة أكبر، وكأن "لاماسيا" لا تصنع أجيالاً، بل تصنع دورة تاريخية تتجدد كل عقد ونصف!

الفرق هذه المرة أن العالم يراقب بعين مختلفة. جيل التواصل الاجتماعي لا ينتظر التتويج ليكتب التحليل. الرقم "ثمانية" تحوّل إلى ترند قبل أن تُركل الكرة الأولى في النهائي، وتحوّل مشجعو الخصم التاريخي، ريال مدريد، إلى معلّقين ساخرين على غيابهم الكامل عن القائمة.

ميسي غادر "الكامب نو" باكياً عام 2021 بعدما ضاق الواقع بحلمه الكبير. وها هو يقود حلماً أرجنتينياً، بينما يقف أمامه ثمانية أبناء للبيت الذي غادره. أحياناً يكتب القدر ما يستحي الخيال من اقتراحه!

وهذه هي المفارقة الأعمق التي يستحق القارئ العربي أن يقف عندها: أمة بأكملها، بمؤسساتها وملايينها ومدربها الوطني، تجد نفسها اليوم رهينة قرارات تُتخذ في أكاديمية صغيرة على أطراف برشلونة، لا في مقر الاتحاد الملكي في مدريد. السلطة الحقيقية في كرة القدم الحديثة لم تعد سياسية، ولا حتى مالية بالضرورة. صارت تربوية. من يملك المدرسة، يملك القرار، ولو بعد عقد كامل من تخريج أول دفعة.

غداً، حين تُقرع الصافرة الأولى، لن يعد منتخب إسبانيا كما عرفه العالم لعقود: علماً واحداً، وصوتاً واحداً، ومدرباً يقرر وحده. سيتحول أمام الجميع إلى واجهة دولية لمدرسة كروية واحدة، ولن يشبه بعدها أي نسخة سابقة منه!

فرحة الأرجنتين إن انتصرت ستكون فرحة أمة كاملة تنتظر منذ سنوات. وفرحة إسبانيا إن انتصرت ستكون، قبل كل شيء، فرحة حيّ صغير يُدعى "لاماسيا"، حيث لا يتعلم الطفل كيف يركل الكرة، بل كيف يجعلها تتكلم نيابة عنه.

غداً، لن تُرفع كأس العالم فوق رؤوس ستة وعشرين لاعباً فقط. ستُرفع فوق مدرّج فارغ، يحمل اسم "كامب نو"، ولو من بعيد. وسيسأل المعلّق، بلا قصد، السؤال الذي لا إجابة رسمية له: من فاز اليوم، إسبانيا أم مدرستها؟!

برشلونة لن ينزل إلى أرض الملعب غداً. اللوائح تمنعه من المشاركة. لكنها لا تستطيع أن تمنعه من الحضور. فهناك أندية تفوز بالكؤوس، وهناك أندية تغيّر شكل اللعبة نفسها!