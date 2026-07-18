مهرجان جرش يعزز تمكين المرأة والمجتمع المحلي من خلال بازار (جراسا)

خبرني - يواصل مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الأربعين ترسيخ دوره التنموي إلى جانب رسالته الثقافية والفنية.

ووفق بيان صحفي، صادر اليوم السبت، عن إدارة المهرجان، يأتي ذلك من خلال مبادرات تستهدف تمكين المرأة والشباب، ودعم الأسر المنتجة، وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي في فعاليات المهرجان، بما يسهم بتحقيق أثر اقتصادي مباشر لأبناء محافظة جرش والمحافظات الأخرى.

كما تنفذ إدارة المهرجان، بالتعاون مع وحدة تمكين المرأة والشباب، وبلدية جرش الكبرى، والاتحاد النسائي الأردني، والاتحاد العام للجمعيات الخيرية، برنامجاً متكاملاً لدعم بازار "جراسا"، الذي يقام هذا العام في الساحة البيضاوية وميدان الخيل "الهيبودروم" داخل المدينة الأثرية، ليكون مساحة حقيقية لعرض المنتجات المحلية والحرف اليدوية، وربطها مباشرة بآلاف زوار المهرجان.

ويشارك في البازار هذا العام 200 سيدة وشاب من محافظة جرش وعدد من محافظات المملكة، حيث سيعرضون منتجاتهم الغذائية والحرفية والتراثية، في خطوة تستهدف تعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية، وتمكين الشباب، وتوفير نافذة تسويقية مباشرة للأسر المنتجة والجمعيات الخيرية، بما ينعكس إيجاباً على دخلها ويسهم في استدامة مشروعاتهم الصغيرة.

كما عملت إدارة مهرجان جرش على تزويد بلدية جرش الكبرى بـ100 عربة عرض خصصت للمشاركين، إلى جانب تطوير الهوية البصرية للمنتجات من خلال توفير مواد تغليف موحدة تحمل شعار المهرجان، بما يمنح المنتج الجرشي حضوراً أكثر تميزاً أمام الزوار، ويعكس جودة ما تنتجه الأيدي الأردنية.

ولم تقتصر مساهمة إدارة المهرجان على الجوانب التنظيمية، إنما حرصت كذلك على توفير جميع هذه الخدمات دون أي مقابل للمشاركين، إيماناً منها بأهمية إزالة التحديات التي قد تواجه الأسر المنتجة والجمعيات الخيرية، وتوسيع فرص مشاركتها في واحدة من أكبر الفعاليات الثقافية في المملكة.

وأكدت إدارة المهرجان ان بازار "جراسا" يعكس رؤية مهرجان جرش في توفير فرص اقتصادية حقيقية، إذ لا يكتفي بعرض المنتجات، لكن يسهم بالتعريف بالحرف التقليدية والصناعات المنزلية والمنتجات الغذائية التي تشتهر بها محافظة جرش، ويمنحها فرصة للوصول إلى جمهور واسع من الزوار الأردنيين والعرب والأجانب، بما يعزز مكانة المنتج المحلي ويفتح أمامه آفاقاً أوسع للتسويق.

وشددت على أن نجاح المهرجان لا يقاس فقط بعدد العروض الفنية والثقافية، وإنما كذلك بقدرته على تحقيق أثر تنموي ملموس، عبر تمكين المرأة، ودعم الشباب، وتعزيز الاقتصاد المحلي، وإشراك المجتمع في صناعة هذا الحدث الوطني، ليصبح المهرجان مساحة للإبداع والإنتاج والتنمية في آن واحد.

ودعت إدارة مهرجان جرش زوار المدينة الأثرية إلى زيارة البازار والتعرف إلى المنتجات المحلية التي صنعتها سيدات وشباب من مختلف محافظات المملكة، ودعم الأسر المنتجة، في تجربة تعكس روح المهرجان، الذي يجمع بين الثقافة والهوية والتنمية.