*
السبت: 18 تموز 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

معلمون يؤيدون الطلاب: امتحان الأحياء كان صعبًا

  • 18 تموز 2026
  • 13:52
معلمون يؤيدون الطلاب امتحان الأحياء كان صعبًا

خبرني - قال معلمون لمادة الأحياء إن الامتحان الذي تقدم له طلبة الثانوية العامة اليوم، في ختام امتحانات الدورة الصيفية، كان صعبًا.

وأضاف المعلمون أنه، وعلى عكس المعتاد، فإن الوصف الأدق للامتحان هو أنه "صعب يميل إلى المتوسط"، وليس "متوسط يميل إلى الصعوبة".

وأوضحوا أن الامتحان جاء من الكتاب المقرر، إلا أن أسئلته كانت دقيقة، وبعضها تضمن أفكارًا مركبة، ما تطلب من الطلبة التفكير والتأني في الإجابة.

وكان الطلبة قد اشتكوا من صعوبة الامتحان، مؤكدين أنه كان طويلًا، وأن بعض الأسئلة جاءت غير مباشرة، وتطلبت تركيزًا عاليًا وتفكيرًا عميقًا.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

بدء تنفيذ المرحلة الثانية من ربط الأذان الموحد في مساجد المفرق
بدء تنفيذ المرحلة الثانية من ربط الأذان الموحد في مساجد المفرق
  • 2026-07-18 14:45
التوجيهي … ختامها نكد !
التوجيهي … ختامها نكد !
  • 2026-07-18 13:09
القوات المسلحة : اعتراض وإسقاط أربع طائرات مسيّرة دخلت أجواء الأردن
القوات المسلحة : اعتراض وإسقاط أربع طائرات مسيّرة دخلت أجواء الأردن
  • 2026-07-18 12:55
التربية: انتهاء امتحانات التوجيهي التكميلي ونتائجها في النصف الأول من آب
التربية: انتهاء امتحانات التوجيهي التكميلي ونتائجها في النصف الأول من آب
  • 2026-07-18 12:34
صناعة الأردن: أكثر من 2500 منتج صناعي أردني يصل إلى 150 دولة حول العالم
صناعة الأردن: أكثر من 2500 منتج صناعي أردني يصل إلى 150 دولة حول العالم
  • 2026-07-18 11:46
رويترز: الأردن ودول خليجية تتجه نحو شراكات دفاعية مع باكستان
رويترز: الأردن ودول خليجية تتجه نحو شراكات دفاعية مع باكستان
  • 2026-07-18 11:15