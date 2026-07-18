معلمون يؤيدون الطلاب: امتحان الأحياء كان صعبًا

خبرني - قال معلمون لمادة الأحياء إن الامتحان الذي تقدم له طلبة الثانوية العامة اليوم، في ختام امتحانات الدورة الصيفية، كان صعبًا.

وأضاف المعلمون أنه، وعلى عكس المعتاد، فإن الوصف الأدق للامتحان هو أنه "صعب يميل إلى المتوسط"، وليس "متوسط يميل إلى الصعوبة".

وأوضحوا أن الامتحان جاء من الكتاب المقرر، إلا أن أسئلته كانت دقيقة، وبعضها تضمن أفكارًا مركبة، ما تطلب من الطلبة التفكير والتأني في الإجابة.

وكان الطلبة قد اشتكوا من صعوبة الامتحان، مؤكدين أنه كان طويلًا، وأن بعض الأسئلة جاءت غير مباشرة، وتطلبت تركيزًا عاليًا وتفكيرًا عميقًا.