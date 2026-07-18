الأردن.. الإيقاع بمحتال أوهم شخصًا بتأمين (فيزا هجرة) واستولى على أمواله

خبرني - قبض البحث الجنائي، على شخص، متهم بالاحتيال على آخر، بمبلغ مالي، ثمناً لفيزا هجرة، أوهم الضحية بأن بإستطاعته تأمينها له.

وقال مصدر أمني، أن الضحية، علم بأن موظف، يعمل في أحد مكاتب السياحة والسفر، يستطيع تأمين فيزا هجرة للراغبين بذلك، ولدى مراجعته، استعد الموظف لتأمين الفيزا له، مقابل مبلغ مالي، إذ قام الضحية بتحويل المبلغ المتفق عليه، عبر كليك، لأحد الأشخاص، وفق رغبة الموظف، ليكتشف الضحية، بعد نحو أسبوعين، بأنه وقع ضحية احتيال.

وأضاف، تقدم الضحية بالشكوى، لدى البحث الجنائي، وبعرض صور المشبوهين،تعرف على الموظف، والذي تبين بأن لديه قيود، بذات الأسلوب الجرمي، وجرى القبض عليه، وإحالته إلى القضاء، لإتخاذ المقتضى القانوني بحقه.