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طعنه لأنه مسلم.. اتهام رجل بالشروع في القتل بولاية يوتا الأمريكية

  • 18 تموز 2026
  • 13:24
طعنه لأنه مسلم اتهام رجل بالشروع في القتل بولاية يوتا الأمريكية

خبرني - وجّه الادعاء العام في إقليم بولاية يوتا الأمريكية تُهمتين بالشروع في القتل العمد من الدرجة الأولى إلى رجل تتهمه الشرطة بطعن مسلم عدة مرات داخل مركز تجاري بدافع الكراهية الدينية.

وقال المدعي العام لإقليم سولت ليك، سيم جيل، إن المتهم بيتر مايكل لارسن يواجه التُّهم على خلفية هجوم وقع الاثنين الماضي في مركز "فالي فير مول" بمدينة ويست فالي سيتي.

وأضاف جيل أن أي هجوم غير مبرر على أفراد المجتمع أمر غير مقبول، مشيرا إلى أن الاشتباه في أن دافع الهجوم وهو ديانة الضحية يثير قلقا خاصا.

وذكرت الشرطة أن الضحية "أُصيب بطعنات متعددة في أنحاء جسده، وكان ينزف بغزارة"، بينما قال أحد أصدقائه إنه تعرّض لـ15 طعنة وخضع لعمليات جراحية.

وبحسب الشرطة، أقر المتهم بأنه استهدف الضحية بقصد قتله بسبب اعتناقه الإسلام، وحذرت من أن المتهم قد يشكّل خطرا جسيما على الجمهور إن أُفرِج عنه.

وجاء في وثيقة الاتهام أن لارسن قال إنه أراد أن يكون "محفزا" لدفع الناس إلى التخلّص من المسلمين في البلاد، وأنه كان سيقتل أكبر عدد ممكن منهم لو تمكّن من الانتقال من شخص إلى آخر.

وأضافت الوثيقة أن المتهم اختار المركز التجاري لعلمه بوجود مسلمين فيه.

وقالت السلطات إن عددا من المارة تمكّنوا من السيطرة على المتهم وتثبيته أرضا حتى وصول الشرطة، قبل نقله إلى سجن إقليم سولت ليك.

ويشير نشطاء حقوقيون في الولايات المتحدة إلى تصاعد جرائم الكراهية المعادية للمسلمين خلال السنوات الأخيرة، مدفوعة بخطابات مناهضة للهجرة وأفكار تفوق العرق الأبيض وتداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

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