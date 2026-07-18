التوجيهي … ختامها نكد !

خبرني - اختتم طلبة الثانوية العامة للدورة التكميلية لعام 2026، اليوم السبت، امتحاناتهم بتقديم امتحان العلوم الحياتية (الأحياء)، وسط إجماع بين عدد من الطلبة على صعوبة الأسئلة التي واجهوها داخل القاعات.

وقال طلبة عقب انتهاء الامتحان إن الأسئلة جاءت صعبة جدا وتحتاج إلى وقت طويل للتفكير والتحليل، مشيرين إلى أن عدداً من الفقرات كانت غير مباشرة وتطلبت تركيزا كبيرا، فيما أعرب بعضهم عن صعوبة إنهاء الإجابة ضمن الوقت المحدد.

ويأتي امتحان العلوم الحياتية في اليوم الأخير من امتحانات الدورة التكميلية، التي اختتمتها وزارة التربية والتعليم اليوم، بعد أن تقدم له نحو 74 ألف طالب وطالبة، فيما تقدم نحو 34 ألفا لامتحان التربية الإسلامية.

وكانت امتحانات الثانوية العامة للدورة التكميلية قد انطلقت في 25 حزيران الماضي، بمشاركة نحو 196 ألف مشترك ومشتركة، بينهم 141 ألف طالب نظامي و55 ألفا من طلبة الدراسة الخاصة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الامتحانات سارت وفق الخطة المقررة، دون تسجيل ملاحظات أثرت على سيرها، مشيرة إلى أن عمليات التصحيح بدأت منذ اليوم الأول للامتحانات، وتخضع لمراحل متعددة من التدقيق والمراجعة لضمان دقة النتائج.

ومن المتوقع إعلان نتائج الدورة التكميلية خلال النصف الأول من شهر آب المقبل، وفق ما أعلنت الوزارة.