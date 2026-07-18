أكثر من 38 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة الفلسطيني الأسبوع الماضي

خبرني - تنقل أكثر من 38 ألف مسافر عبر معبر الكرامة الفلسطيني خلال الأسبوع الماضي، فيما أوقفت الشرطة الفلسطينية 41 مطلوباً للقضاء .

وأوضحت الشرطة، أن عدد المغادرين بلغ (19715) شخصا، فيما بلغ عدد المسافرين القادمين (19259) شخصا، وأن حركة المسافرين كانت نشطة .

وقبضت الشرطة الفلسطينية خلال الفترة ذاتها على 41 مطلوباً للقضاء وممنوعاً من السفر، سواء أثناء محاولتهم المغادرة عبر المعبر، أو ترقب وصولهم أثناء دخولهم للأراضي الفلسطينية، وهم مطلوبون في قضايا مرفوعة أمام المحاكم والنيابة العامة .

وقدمت الشرطة والأجهزة الأمنية والمدنية في الإدارة العامة للمعابر والحدود العديد من التسهيلات والخدمات لكافة الفلسطينيين، من بينها التنسيق لـ (8) حالات مرضية للسفر ما بين جانبي المعبر في مركبات الإسعاف الفلسطينية.