*
السبت: 18 تموز 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

الرئيس الاسرائيلي : التطبيع مع السعودية حلم .. واحترم محمد بن سلمان

  • 18 تموز 2026
  • 12:48
الرئيس الاسرائيلي التطبيع مع السعودية حلم واحترم محمد بن سلمان
إسحاق هرتسوغ يسار

 

خبرني  - استضافت قناة "العربية" السعودية، بنسختها الإنجليزية، رئيس دولة الاحتلال إسحاق هرتسوغ، الجمعة.

وروّج هرتسوغ للتطبيع مع السعودية وكافة الدول العربية، في حوار ادعى فيه أن هدف تل أبيب هو العيش بسلام مع محيطها العربي.

كما أشاد هرتسوغ بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قائلا إنه "يكن له كل الاحترام، ويأمل بلقائه في فرصة قادمة".

واعتبر هرتسوغ أن التطبيع مع السعودية تحديدا هو "حلم" لدولة الاحتلال، كما ذكر أن التطبيع مع سوريا هدف قادم أيضا.

وكانت السعودية انخرطت بشكل رسمي في محادثات التطبيع مع الاحتلال، إلا أنها اشترطت التزام تل أبيب بالمبادرة العربية للسلام (إقامة دولة فلسطينية)، وهو ما عثّر المباحثات، إضافة إلى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والذي أوقف كل مباحثات التطبيع.
 

 

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

الإمارات تدين تجدد الهجمات الإيرانية على الأردن
الإمارات تدين تجدد الهجمات الإيرانية على الأردن
  • 2026-07-18 14:32
الإمارات تدين تجدد الهجمات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت
الإمارات تدين تجدد الهجمات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت
  • 2026-07-18 14:05
السعودية ترحب بمبادرة الأردن لتسيير رحلات تجارية بين عمّان وصنعاء
السعودية ترحب بمبادرة الأردن لتسيير رحلات تجارية بين عمّان وصنعاء
  • 2026-07-18 12:43
تقرير : باكستان والكويت تبحثان إبرام اتفاقية دفاع موسعة
تقرير : باكستان والكويت تبحثان إبرام اتفاقية دفاع موسعة
  • 2026-07-18 11:11
اندلاع حريق في محطة كهرباء بالكويت إثر هجوم إيراني - فيديو
اندلاع حريق في محطة كهرباء بالكويت إثر هجوم إيراني - فيديو
  • 2026-07-18 11:06
بعد انباء اتفاقه مع بشكتاش .. محمد صلاح يصل السعودية
بعد انباء اتفاقه مع بشكتاش .. محمد صلاح يصل السعودية
  • 2026-07-18 10:22