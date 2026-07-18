الرئيس الاسرائيلي : التطبيع مع السعودية حلم .. واحترم محمد بن سلمان

خبرني - استضافت قناة "العربية" السعودية، بنسختها الإنجليزية، رئيس دولة الاحتلال إسحاق هرتسوغ، الجمعة.



وروّج هرتسوغ للتطبيع مع السعودية وكافة الدول العربية، في حوار ادعى فيه أن هدف تل أبيب هو العيش بسلام مع محيطها العربي.



كما أشاد هرتسوغ بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قائلا إنه "يكن له كل الاحترام، ويأمل بلقائه في فرصة قادمة".



واعتبر هرتسوغ أن التطبيع مع السعودية تحديدا هو "حلم" لدولة الاحتلال، كما ذكر أن التطبيع مع سوريا هدف قادم أيضا.



وكانت السعودية انخرطت بشكل رسمي في محادثات التطبيع مع الاحتلال، إلا أنها اشترطت التزام تل أبيب بالمبادرة العربية للسلام (إقامة دولة فلسطينية)، وهو ما عثّر المباحثات، إضافة إلى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والذي أوقف كل مباحثات التطبيع.

