السعودية ترحب بمبادرة الأردن لتسيير رحلات تجارية بين عمّان وصنعاء

خبرني - أعربت وزارة الخارجية السعودية، الجمعة، عن ترحيب المملكة بالمبادرة التي أعلنت عنها الخارجية الأردنية بشأن تسيير رحلات تجارية منتظمة بين عمّان وصنعاء، بما يسهم في تلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني وتيسير حركة المدنيين.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن المملكة ترحب بموافقة الحكومة اليمنية على هذه المبادرة، باعتبارها خطوة إيجابية تعكس حرصها على تسهيل الإجراءات التي تخدم المواطنين اليمنيين وتدعم الجهود الرامية إلى تخفيف المعاناة الإنسانية، وفق وكالة "واس".

كما أضافت أن المملكة تدعو الحوثيين إلى التفاعل الإيجابي مع هذه المبادرة بدلاً من تكرار قراراتهم السابقة التي تسببت في زيادة معاناة الشعب اليمني والتوقف عن أي ممارسات أو إجراءات تصعيدية تجر اليمن وشعبه لمزيد من المعاناة.

كذلك جددت المملكة العربية السعودية دعمها لكل المبادرات التي تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، بما يحفظ سيادته ويحقق تطلعات شعبه.

رحلات منتظمة

وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، قد أعلنت في وقت سابق الجمعة، أن الخطوط الملكية الأردنية ستنفذ مبادرة لتسيير رحلات منتظمة من عمّان إلى صنعاء.

كما أوضحت الخارجية الأردنية في بيان أن هذه الخطوة تأتي "استجابة للاحتياجات الإنسانية للأشقاء في الجمهورية اليمنية الشقيقة، ودعماً لجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة في دعم مسار السلام في اليمن، وتنفيذاً للتفاهمات السابقة حول تسيير رحلات تجارية بين الأردن واليمن"، حسب وكالة "بترا".

فيما أكدت أنه سيجري العمل على استكمال الإجراءات الفنية واللوجستية لتسيير الرحلات.

من جهتها، رحبت الحكومة اليمنية بالمبادرة الإنسانية التي أطلقها الأردن، معربة عن بالغ تقديرها للموقف الأردني الثابت إلى جانب اليمن على امتداد العقود الماضية.