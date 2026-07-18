التربية: انتهاء امتحانات التوجيهي التكميلي ونتائجها في النصف الأول من آب

خبرني - اختتمت وزارة التربية والتعليم، اليوم السبت، امتحانات الثانوية العامة للدورة التكميلية لعام 2026، بعد أن تقدم في آخر أيامها نحو 74 ألف طالب وطالبة لامتحان العلوم الحياتية، ونحو 34 ألفًا لامتحان التربية الإسلامية.

وأكدت الوزارة على لسان الناطق الإعلامي محمود حياصات أن الامتحانات التي انطلقت في 25 حزيران، بمشاركة نحو 196 ألف مشترك ومشتركة، منهم 141 ألف طالب نظامي و55 ألفًا من طلبة الدراسة الخاصة، جرت وفق الخطة المرسومة ودون تسجيل أي ملاحظات أثرت في سيرها، بفضل التعاون بين الجهات المعنية والتزام الطلبة وكوادر الوزارة.

وأشار حياصات الى أن العدد التراكمي للمخالفات بلغ 292 مخالفة فقط خلال جميع أيام الامتحانات، وهو أقل من الدورة الصيفية الماضية التي سجلت أكثر من 400 مخالفة، في مؤشر يعكس ارتفاع مستوى الانضباط والالتزام بتعليمات الامتحان.

وبين أن العقوبات شملت 35 حالة إنذار، و72 حالة إلغاء مبحث، و26 حالة إلغاء دورة امتحانية، و153 حالة إلغاء دورتين امتحانيتين، إضافة إلى 6 حالات حرمان من التقدم للامتحان لمدة عامين، مشيرة إلى أن غالبية المخالفات ارتبطت بمحاولات إدخال أو استخدام أجهزة اتصال أو أدوات إلكترونية داخل قاعات الامتحان.

وأوضح الحياصات أن اللجان الفنية المختصة أكدت سلامة جميع الأوراق الامتحانية، وأن الأسئلة جاءت من المنهاج المقرر، وراعت الفروقات الفردية بين الطلبة، وخلت من الأخطاء، كما كان الوقت المخصص للإجابة مناسبًا.

وفيما يتعلق بأعمال التصحيح، قال إنها بدأت منذ اليوم الأول للامتحانات، حيث تخضع أوراق الماسح الضوئي لأكثر من 12 مرحلة من التدقيق، فيما يتم تصحيح الدفاتر الامتحانية في 38 مركزًا بمشاركة نحو 9 آلاف مصحح، وتخضع لأكثر من 27 مرحلة من التصحيح والمراجعة لضمان الدقة.

وأضاف إنه تم إنجاز تصحيح أكثر من نصف المباحث، فيما تتواصل عمليات التدقيق والمطابقة قبل إعلان النتائج، مبينا أن استخراج النتائج يستغرق عادة نحو شهر من آخر امتحان، ومن المتوقع إعلان نتائج الدورة التكميلية خلال النصف الأول من شهر آب المقبل.

وثمنت الوزارة جهود الأجهزة الأمنية والدفاع المدني ووزارة الصحة ووسائل الإعلام وكوادرها وأولياء الأمور في إنجاح الامتحانات.

وأعلنت الوزارة أن امتحانات طلبة الصف الحادي عشر للجزء الأول من الامتحان العام ستبدأ الخميس المقبل في مباحث اللغة العربية واللغة الإنجليزية وتاريخ الأردن والتربية الإسلامية، بمشاركة نحو 133 ألف طالب وطالبة، على أن تختتم في 30 تموز.