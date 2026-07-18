الإعلان عن إطلاق مرحلة جديدة لـ (أكاديمية البرمجة من أورنج)

خبرني - أعلنت أورنج الأردن اليوم الخميس، وبالتزامن مع اليوم العالمي لمهارات الشباب، عن إطلاق مرحلة جديدة من برنامجها الوطني الريادي أكاديمية البرمجة، الذي يهدف إلى تمكين الشباب الأردني رقمياً، وإلى تعزيز مشاركتهم الاقتصادية في مختلف محافظات المملكة.

وأوضحت أن هذه المرحلة من البرنامج سيتم تنفيذها بالشراكة مع مؤسسة ولي العهد بصفتها شريكاً للوصول الشبابي، لضمان الانتشار الوطني الواسع في مختلف محافظات المملكة ومساعدة أكبر فئة من الشباب على الحصول على فرص اقتصادية أوسع.

وبيّنت أن البرنامج يستمر على مدار ثلاث سنوات، ويُنفذ في مركز أورنج الرقمي ومكاتب مؤسسة ولي العهد المتواجدة في المحافظات، وسيستهدف تدريب 370 شابةً وشاباً، 100 شاب منهم عن بُعد، من الفئة العمرية بين 18 و35 عاماً، يتخلّله جلسات متخصصة في المهارات الحياتية وريادة الأعمال والتوظيف، وتدريبات تقنية مكثّفة في عدد من المجالات مثل تطوير الويب، والذكاء الاصطناعي، والعمل الحر، يليه تدريب عملي بالتعاون مع القطاع الخاص.

ومن جهته، قال الرئيس التنفيذي لأورنج الأردن، المهندس فيليب منصور، خلال فعّالية توقيع الاتفاقية: "نفخر اليوم بإطلاق هذا البرنامج الوطني بالشراكة مع مؤسسة ولي العهد، والذي يجسّد التزامنا المتواصل بدعم الشباب الأردني وتمكينهم رقمياً واقتصادياً في مختلف أنحاء المملكة. ويعكس تعاوننا مع مؤسسة ولي العهد رؤيتنا المشتركة في إعداد جيل جديد من المبرمجين وروّاد الأعمال القادرين على المنافسة في سوق العمل الحديث، والذي يشهد تغيرات جذرية متسارعة بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تعيد تشكيل بيئة العمل. ونؤمن بأن الاستثمار في المهارات الرقمية للشباب هو استثمار في مستقبل الأردن، وسنواصل العمل مع شركائنا لتوفير أفضل الفرص التدريبية والتوظيفية، مع التركيز على التطبيق العملي وربط التدريب مع احتياجات السوق."

وفي السياق ذاته، بيّنت المؤسسة في تصريح لها أن التمكين الرقمي وتنمية المهارات المرتبطة بالبرمجة والذكاء الاصطناعي من محاور برامجها الرئيسية، حيث تعتبر المهارات الرقمية عالمياً من الممكنات الأساسية لتعزيز مشاركة الشباب الاقتصادية، وتعزيز ميزتهم التنافسية في سوق العمل، وفتح آفاق جديدة أمامهم.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي امتداداً لجهود أورنج الأردن من خلال أكثر من برنامج تمكين رقمي، ومنهم أكاديمية البرمجة التي مكّنت منذ إطلاقها أكثر من 1200 شابة وشاب، وساعدت أكثر من 80% منهم في الحصول على وظائف وفرص ريادية خلال ستة أشهر من التخرج. ودعت أورنج الأردن في بيانها الشباب إلى التسجيل والاستفادة من البرنامج.