صحة غزة : 19 شهيدا و16 مصابا خلال الساعات الـ48 الماضية

خبرني - أعلنت وزارة الصحة في غزة، السبت، وصول 19 شهيدا و16 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ48 الماضية، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل.

وأشارت "صحة غزة" إلى أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر، بلغ إجمالي عدد الشهداء 1,144 شهيدا، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 3,703 إصابات، وسُجلت 802 حالة انتشال.

وأضافت أن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 73,269 شهيدا و173,811 مصابا.

وأكدت الوزارة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.