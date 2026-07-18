سامسونغ تستعد لإطلاق حاسبها الكبير والمتطور

خبرني - تستعد سامسونغ لإطلاق جهاز Galaxy Tab S12 Ultra الذي صممته ليكون من أكبر وأفضل الحواسب اللوحية التي تعمل بنظام أندرويد.

يأتي الحاسب بهيكل مصنوع من المعدن والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، أبعاده (326.3/208.5/5.1) ملم، محمي من الماء والغبار وفق معيار IP68، كما زوّد بلوحة مفاتيح خارجية وقلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة والتحكم بالتطبيقات.

شاشته أتت Dynamic AMOLED 2X بمقاس 14.6 بوصة، دقة عرضها (1848/2960) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 239 بيكسل/الإنش تقريبا، ودعمت بتقنية +HDR10.

يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16" مع واجهات One UI 8.5، ومعالج MediaTek Dimensity 9500 المطور بتقنية 3 نانومتر، ومعالج رسوميات Mali-G1 Ultra MC12، وذواكر وصول عشوائي 12/16 غيغابايت، وذواكر داخلية تتراوح سعتها ما بين 128 غيغابايت و1 تيرابايت.

كاميرته الأساسية أتت ثنائية العدسة بدقة (13+8) ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4K، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 12 ميغابيكسل ، قادرة على توثيق فيديوهات 4K أيضا.

حصل الحاسب على منفذ Nano-SIM وتقنية eSIM للاتصال بالشبكات الخلوية، ومنفذ USB Type-C 3.2، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبطارية بسعة 11600 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 45 واط.