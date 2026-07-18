انخفاض مناسيب النيل بالسودان بسبب سد النهضة

خبرني - كشفت وزارة الزراعة والري السودانية عن تراجع مؤقت في مناسيب نهر النيل نتيجة انخفاض تصريف سد النهضة، وضخ محطات المياه في الخرطوم.

وأوضحت إدارة الخزانات أن الوارد اليومي لبحيرة خزان الروصيرص انخفض من 207 إلى 129 مليون متر مكعب بين 7 و9 يوليو، بفارق 76 مليونا. وانعكس ذلك على التصريف خلف الخزان بانخفاض 100 مليون متر مكعب يوميًا، وخلف خزان سنار بـ82 مليونا.

وأدى ذلك إلى هبوط مؤقت في مناسيب المحطات الرئيسية: الروصيرص 1.50 متر، وود العيس 1.70، وود مدني 1.60، والخرطوم 1.08، والحلفايا 94 سم، وشندي 54 سم.

وعزا البيان السبب إلى تراجع وارد النيل الأزرق نتيجة تشغيل سد النهضة، مشيرا إلى أن تغير مناسيب النهر بات طبيعيا لكن السد أحدث تغيرا في هيدرولوجيا النهر. وأكدت الوزارة متابعة الموقف عبر تشغيل فني للخزانات لضمان استقرار الإمدادات.

وأنهت إثيوبيا بناء سد النهضة في يوليو 2025، رغم تحفظات السودان ومصر اللتين تطالبان باتفاق قانوني ملزم. وطمأنت الوزارة المواطنين والمزارعين باستمرار الرصد، مشيرة إلى أن إيراد النيل الأبيض حتى منتصف يوليو أعلى من المتوسط، مما يرسخ استقرار الوضع المائي العام.