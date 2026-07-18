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تسجيل هزتين أرضيتين في إيران وتركيا

  • 18 تموز 2026
  • 10:31
تسجيل هزتين أرضيتين في إيران وتركيا

خبرني  - سجلت هزتان أرضيتان بقوة 3.5 و5 درجة في هرمزغان الإيرانية وملاطية التركية دون وقوع أضرار أو خسائر بشرية وفقا للسلطات.

وأفادت قناة "برس تي في" الإيرانية بوقوع الهزة قرب مدينة بندر خمير في محافظة هرمزغان جنوبي إيران.

وأعلنت هيئة إدارة الكوارث التركية (آفاد) أن الهزة وقعت صباح اليوم السبت في قضاء بطّال غازي في محافظة ملاطية، وشعر به سكان ولايات إيلازِغ وأديامان وتونجلي وشانلي أورفا.

وأكد وزير البيئة التركي مراد كوروم عدم رصد أي تطورات سلبية أو خسائر بشرية، مشيراً إلى استمرار عمل الفرق الميدانية.

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