بعد انباء اتفاقه مع بشكتاش .. محمد صلاح يصل السعودية

خبرني - شهد مستقبل النجم المصري محمد صلاح تطورات جديدة، بعدما كشفت تقارير صحفية عن وصوله إلى العاصمة السعودية الرياض في وقت تزامن مع تعثر مفاوضاته مع نادي بشكتاش التركي.

وكانت تقارير سابقة أشارت إلى اقتراب صلاح من الانتقال إلى الفريق التركي بعقد يمتد لموسم واحد مع إمكانية التجديد لموسم إضافي، مقابل راتب سنوي يقدر بـ10 ملايين يورو إلى جانب حوافز مالية، لكن الصفقة لم تحسم رسميا حتى الآن.

وكشف الصحفي السعودي عبدالهادي المستادي عن وصول صلاح إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض، دون الإعلان عن تفاصيل الزيارة أو أسبابها، في وقت يترقب فيه الجمهور وجهته المقبلة.

وتزامن ذلك مع تصريحات رئيس نادي بشكتاش سردار أدالي، الذي نفى التوصل إلى اتفاق مع اللاعب المصري، مؤكدا أن الأخبار المتداولة حول توقيع صلاح مع النادي التركي غير صحيحة.

كما أكد الصحفي التركي ياجيز سابونكوجلو أن وكيل صلاح غادر إسطنبول دون توقيع أي عقد، موضحا أن اللاعب وافق على الشروط المالية لبشكتاش، لكنه طلب ضمانات بنكية لإتمام الاتفاق.

ويرتبط اسم صلاح منذ فترة طويلة بالانتقال إلى الدوري السعودي، خاصة بعد نهاية رحلته التاريخية مع ليفربول، حيث قضى 9 مواسم حافلة بالألقاب والإنجازات، أبرزها التتويج بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

وفي حال رحيله عن أوروبا، سيكون النادي المقبل هو السابع في مسيرة قائد منتخب مصر، بعد تجاربه مع المقاولون العرب، بازل، تشيلسي، فيورنتينا، روما، وليفربول.