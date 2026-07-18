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البرلمان العربي يعلن تضامنه مع الأردن ودول عربية بعد الاعتداءات الإيرانية

  • 18 تموز 2026
  • 10:09
البرلمان العربي يعلن تضامنه مع الأردن ودول عربية بعد الاعتداءات الإيرانية

خبرني - دان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، بأشد العبارات تجدد الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت الأردن والبحرين والكويت وقطر.

وأكد أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة الدول العربية، ومخالفةً واضحةً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتصعيدًا خطيرًا يهدد أمن واستقرار المنطقة.

وقال اليماحي إن استمرار هذه الاعتداءات وتعمد استهداف المنشآت المدنية الحيوية يستوجب موقفًا دوليًا حازمًا لوقف هذه الاعتداءات، مطالبًا المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياتهما القانونية والسياسية والأخلاقية، واتخاذ خطوات عاجلة وحاسمة لوضع حد لهذه الاعتداءات ومنع تكرارها.

كما أكد تضامن البرلمان العربي الكامل مع الأردن والبحرين والكويت وقطر، ودعمه المطلق لكل ما تتخذه هذه الدول من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، وحماية سيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

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