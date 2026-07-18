د.الحوراني يرعى احتفال عمان الاهلية لليوم الثالث بتخريج طلبة الفصل الثاني (الفوج 33) ويُكرّم رئيسها السابق

خبرني - رعى الدكتور ماهر الحوراني رئيس هيئة المديرين لجامعة عمان الاهلية مساء الخميس 16-7-2026 على مسرح الأرينا احتفال الجامعة لليوم الثالث بتخريج طلبتها للفصل الثاني 2025-2026 من الفوج (33) 33 لكليات " الدراسات العليا وتقنية المعلومات والهندسة " ، بحضور الاستاذ الدكتور ساري حمدان مستشار الجامعة ، والاستاذ الدكتور أحمد حمدان القائم بأعمال رئيس الجامعة ، والاستاذ عمر الحوراني نائب رئيس هيئة المديرين للجامعة ، وعدد من أعضاء مجلس الأمناء ، ونائب رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور بشار الطراونة " عميد كليتي الهندسة والتعليم التقني " ، والسادة العمداء ، وأعضاء الهيئة التدريسية ، وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية ، وحشد كبير من ذوي الطلبة الخريجين والمدعوين .

وقد استهل الحفل بعد السلام الملكي بتلاوة عطرة من القران الكريم تلاها الطالب عبدالعزيز حسني احمد من كلية التكنولوجيا الزراعية .

• ثم ألقى عميد شؤون الطلبة الاستاذ الدكتور مصطفى عطيات كلمة الجامعة في الحفل رحب فيها براعي الحفل ومستشار الجامعة والقائم بأعمال رئيس الجامعة وأعضاء مجلس أمناء الجامعة وبالسادة العمداء وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية ، والحضور والخريجين وذويهم.

ثم قال: في هذا اليوم المهيب، حيث تكتمل مسيرة العطاء، وتُقطف ثمار الجهد والمثابرة، يسرّني أن أرحب بكم في رحاب جامعتكم – جامعة عمّان الأهلية، أولى الجامعات الخاصة في الأردن، لنشارك معًا فرحة تخريج نخبةٍ متميزة من طلبتنا من كلية الدراسات العليا، كلية تقنية المعلومات، كلية الهندسة.

ويأتي هذا اليوم بوصفه اليوم الثالث على التوالي الذي نحتفل به بتخريج طلبة الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2025 / 2026، في مشهدٍ يجسّد تتابع الإنجاز واستدامة التميّز في مسيرة الجامعة.

وفي هذه المناسبة، نستحضر بكل تقدير واعتزاز الإرث العلمي والإنساني الذي تركه مؤسس الجامعة، المرحوم الدكتور أحمد الحوراني، طيّب الله ثراه، الذي حمل رسالة التعليم بإيمانٍ عميق، ورأى في الإنسان محور التنمية وغايتها، فكانت مبادرته الرائدة بتأسيس أول جامعة خاصة في المملكة، لتغدو اليوم مؤسسةً أكاديميةً راسخة، ومنبرًا للعلم، ومنارةً للإبداع والتميّز.

وتواصل الجامعة مسيرتها مستندةً إلى رؤيةٍ طموحة ونهجٍ متجدد، في ظل قيادة عطوفة الدكتور ماهر الحوراني، رئيس هيئة المديرين، الذي عمل على ترسيخ ثقافة التميز المؤسسي، ودفع عجلة التطوير، وتعزيز حضور الجامعة في مختلف المحافل العلمية.

وأضاف : لقد استطاعت جامعة عمّان الأهلية أن ترسّخ موقعها بين الجامعات المتميزة، محققة إنجازاتٍ نوعية على الصعيدين المحلي والعالمي؛ حيث جاءت في المرتبة (643) عالميًا وفق تصنيف QS، محتلةً المركز الأول بين الجامعات الأردنية الخاصة، والثالث على مستوى الجامعات الأردنية كافة، كما أدرجت ضمن أفضل (401–500) جامعة عالميًا في تصنيف التايمز، متصدّرةً الجامعات الأردنية.

كما واصلت الجامعة حضورها المتميز في تصنيف التايمز حسب الحقول العلمية لعام 2026، حيث حققت مراتب متقدمة، وتصدرت على مستوى الأردن في عدد من التخصصات، من أبرزها: علوم الحاسوب، والدراسات التربوية، والعلوم الفيزيائية، والفنون والعلوم الإنسانية، والهندسة، إلى جانب تميزها بين الجامعات الخاصة في مجالي الأعمال والاقتصاد، والطب والصحة.

وفي إطار سعيها المستمر نحو التطوير، حافظت الجامعة على تميزها في تخصص إدارة الضيافة للعام الثاني على التوالي، كما تصدرت الجامعات الخاصة الأردنية في تصنيف Webometrics، محققة المرتبة (41) عربيًا، بما يعكس حضورها المتقدم وثقة المجتمع الأكاديمي بها.

وانطلاقًا من التوجيهات الملكية السامية الداعمة للتعليم التقني والمهني، بادرت الجامعة إلى إنشاء كلية التعليم التقني، ومنح درجة الدبلوم المتوسط، كما حصلت على اعتماد مؤسسة "بيرسون" العالمية لتقديم برامج BTEC الدولية، بما ينسجم مع متطلبات سوق العمل ويعزز فرص خريجيها.

وخاطب الخريجين قائلا : أبناؤنا وبناتنا الخريجون… لقد أثبتم أن الإرادة تصنع الإنجاز، وأن الطموح لا يعرف المستحيل، فهنيئًا لكم هذا اليوم الذي يُتوّج جهودكم، كما نبارك لأهاليكم الكرام الذين كانوا السند والداعم، وشاركوا هذه الرحلة بكل صبرٍ وفخر، فكان نجاحكم ثمرةً لتضحياتهم وإيمانهم بكم.

واختتم كلمته بالقول : من هذا المنبر، نُجدّد في جامعة عمّان الأهلية العهد بأن نبقى أوفياء لرسالتنا في صناعة الإنسان القادر، وترسيخ راية العلم، والإسهام بفاعلية في نهضة الوطن. حفظ الله الأردن عزيزاً شامخاً، في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، وولي عهده الأمين.

• وقد قام راعي الحفل الدكتور ماهر الحوراني بتكريم الاستاذ الدكتور ساري حمدان بعد فترة عمله لثماني سنوات رئيساً للجامعة ،حيث ارتجل كلمة قصيرة بالمناسبة " في نهاية فقرة التكريم" ، بعد أن بارك للخريجين وذويهم متمنيا لهم استكمال المزيد من الانجازات في حياتهم العملية ، حيث قال :

الاستاذ الدكتور ساري حمدان أخ وصديق وأستاذ نعتز به وبإنجازاته،ولم يغادرنا فهو حاضر معنا كمستشار للجامعة .

وأضاف : لقد عاصر الدكتور ساري حمدان انجازات الجامعة ، وكثيرة هي ميزاته ومنها ثلاث ميزات أساسية :

اولها: روح التعاون مع فريق العمل بالحب والاحترام حيث عمل بإخلاص وعلّم الكثيرين .

وثانيها : الحكمة حيث كان يتعامل مع الكل بذكاء ودبلوماسية " الكل بيطلع راضي " . وثالثها : الصبر ثم الصبر في معالجة المشاكل والعقبات وتطوير الجامعة وتنفيذ استراتيجية مجلس الأمناء .

وقال : جامعتنا الان تتصدر الجامعات الاردنية في التصنيفات العالمية وأصبحنا من أول 500 جامعة في العالم .

وختم بالقول : ان الاستاذ الدكتور احمد حمدان خير خلف لخير سلف، رغم أن إنجازات الاستاذ الدكتور ساري حمدان تتعب من يأتي بعده.

• وكانت قد قدمت فقرة التكريم الإعلامية ميس النوباني من قناة رؤيا حيث رحبت براعي الحفل وبمستشار الجامعة وبالقائم بأعمال الرئيس وبالحضور، وقالت :

يسعدني أن أكون معكم اليوم حيث تم دعوتي كضيفة شرف على الحفل لتكريم رجل أمن بمكانة الجامعة وقيمتها ، وأعطاها من جهده وخبرته حتى اصبحت اكثر تاثيرا على مختلف الصعد .

واضافت : اننا نحتفي بقائد صنع الفرق ، حيث في ثماني سنوات شهدنا تطورا كبيرا في مسيرة الجامعة واصبحت أكثر حضورا إقليميا ودوليا ، وكذلك في خدمة المجتمع ورعاية الشباب ، واصبحت الجامعة شريكا في بناء المجتمع وصناعة المستقبل ، كما وضعت الجامعة على منصات التميز في العالم .

وأن قرار تعيينه مستشارا للجامعة يحمل رسالة ان الجامعة تكرم ابنائها بالثقة وتحافظ على خبراتهم .

وأضافت : أن الدكتور ساري حمدان استقطب ابطال الرياضة والتفوق الرياضي ، وهم يتقدمون بهدية تذكارية له يسلمها له البطل محمد الجعفري الذي حصل على وسام الاستقلال من جلالة الملك .

• وقد شكر الاستاذ الدكتور ساري حمدان الجميع وقال : النجاح للجامعة هو نجاح للكل وبفضل الدعم من الدكتور ماهر الحوراني لننتج ونتميز ، ولا اقول وداعا وسنبقى عائلة واحدة في خدمة الجامعة .

• كما ألقت كلمة الخريجين الطالبة الخريجة آية أحمد الكباريتي / كلية تقنية المعلومات ، حيث رحبت براعي الحفل ومستشار الجامعة والقائم بأعمال الرئيس والعمداء والاساتذة والحضور وذوي الخريجين وقالت :

فِي هَذَا الْمَقَامِ، يُشَرِّفُنِي بِاسْمِي وَبِاسْمِ زُمَلَائِي الْخَرِّيجِينَ أَنْ أَتَقَدَّمَ بِأَسْمَى آيَاتِ الشُّكْرِ وَالِامْتِنَانِ إِلَى دَوْلَةِ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْكُبَارِيتِيِّ الْأَفْخَمِ رئيس مجلس الامناء ، تَقْدِيرًا لِمَوَاقِفِهِ الْكَرِيمَةِ وَعَطَائِهِ النَّبِيلِ، سَائِلِينَ الْمَوْلَى عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَحْفَظَهُ، وَأَنْ يَجْزِيَهُ خَيْرَ الْجَزَاءِ ..

وأضافت : نَقِفُ الْيَوْمَ عَلَى عَتَبَةِ لَحْظَةٍ اسْتِثْنَائِيَّةٍ؛ لَحْظَةٍ يَلْتَقِي فِيهَا الْإِنْجَازُ بِسِنِينَ مِنَ الْجَهْدِ وَالصَّبْرِ. لَمْ نَصِلْ لِنَحْتَفِلَ بِشَهَادَةٍ فَقَطْ، بَلْ لِنُكَرِّمَ رِحْلَةً مَلِيئَةً بِالتَّحَدِّيَاتِ الَّتِي عَلَّمَتْنَا كَيْفَ نَصْنَعُ النَّجَاحَ بِالْإِرَادَةِ الصَّادِقَةِ.

وَإِذْ نُوَدِّعُ جَامِعَتَنَا، جَامِعَةَ عَمَّانَ الْأَهْلِيَّةِ، نُدْرِكُ أَنَّ أَجْمَلَ مَا نَحْمِلُهُ مَعَنَا هُوَ الذِّكْرَيَاتُ: صَبَاحَاتُ الْجَامِعَةِ، وَضَحِكَاتُ الْأَصْدِقَاءِ الَّتِي خَفَّفَتْ عَنَّا عَنَاءَ الطَّرِيقِ..

سَنَشْتَاقُ إِلَى أَسَاتِذَةٍ لَمْ يُعَلِّمُونَا الْعِلْمَ فَحَسْبُ، بَلْ غَرَسُوا فِينَا الثِّقَةَ بِأَنْفُسِنَا، وَإِلَى زُمَلَاءَ تَقَاسَمْنَا مَعَهُمُ الْأَحْلَامَ وَاللَّحَظَاتِ الصَّعْبَةَ.

وَإِنْ كَانَ الْيَوْمُ هُوَ يَوْمَ الْوَدَاعِ، فَإِنَّ بَعْضَ الْأَمَاكِنِ لَا نُغَادِرُهَا، بَلْ تَبْقَى مُقِيمَةً فِي قُلُوبِنَا، وَسَيَظَلُّ لِكُلِّ رُكْنٍ فِي هَذِهِ الْجَامِعَةِ ذِكْرَى لَا يَمْحُوهَا الزَّمَنُ.

ثم قالت : فِي هَذِهِ اللَّحْظَةِ، لَا أَسْتَطِيعُ إِلَّا أَنْ أَعُودَ بِذَاكِرَتِي إِلَى تِلْكَ التَّفَاصِيلِ الصَّغِيرَةِ الَّتِي كَانَتْ تَمْنَحُنِي قُوَّةً أَكْبَرَ مِمَّا أَظُنُّ.

أَذْكُرُ حَدِيثَ أَبِي وَنَصَائِحَهُ الَّتِي كَانَتْ تَأْتِي فِي أَوْقَاتِ الضَّعْفِ، فَتُعِيدُ لِي إِيمَانِي بِنَفْسِي، وَأَذْكُرُ كَلِمَاتِهِ الَّتِي كَانَتْ تَحْمِلُ بَيْنَ حُرُوفِهَا الْحِكْمَةَ وَالْحَنَانَ. وَأَذْكُرُ لَمْسَةَ يَدِ أُممِّي، وَنَبْرَةَ صَوْتِهَا الَّتِي كَانَتْ تَمْلَأُ قَلْبِي حُبًّا وَطُمَأْنِينَةً، وَتُشْعِرُنِي دَائِمًا أَنَّنِي لَسْتُ وَحْدِي فِي هَذِهِ الرِّحْلَةِ.

أَنْحَنِي الْيَوْمَ امْتِنَانًا لِكُلِّ شَيْبَةٍ فِي شَعْرِ أَبِي، وَلِكُلِّ تَجْعِيدَةٍ رَسَمَتْهَا الْأَيَّامُ فِي يَدِ أُمِّي؛ فَهِيَ لَيْسَتْ آثَارَ سِنِينَ فَقَطْ، بَلْ شَوَاهِدُ عَلَى حُبٍّ وَعَطَاءٍ وَتَضْحِيَاتٍ قُدِّمَتْ مِنْ أَجْلِي. أَنْتُمَا لَمْ تَكُونَا فَقَطْ مَنْ رَافَقَنِي فِي هَذِهِ الرِّحْلَةِ، بَلْ كُنْتُمَا مَلْجَئِي حِينَ أَتْعَبُ، وَمَأْمَنِي حِينَ أَقْلَقُ، وَسَنَدِي الَّذِي أَسْتَمِدُّ مِنْهُ الْقُوَّةَ لِأُكْمِلَ طَرِيقِي. وَهَذَا الْإِنْجَازُ الَّذِي أَحْمِلُهُ الْيَوْمَ لَا أَرَاهُ إِلَّا ثَمَرَةً لِحُبِّكُمَا وَدُعَائِكُمَا قَبْلَ أَنْ يَكُونَ ثَمَرَةَ جُهْدِي.

واختتمت كلمتها مخاطبة الخريجين : مُبَارَكٌ لَنَا هَذَا الْإِنْجَازُ، وَمُبَارَكٌ لِأَهْلِنَا، وَمُبَارَكٌ لِجَامِعَتِنَا الَّتِي كَانَتْ بَيْتًا لِلْعِلْمِ وَمَنَارَةً لِلْأَمَلِ. وَأَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَ مَا تَعَلَّمْنَاهُ بَابًا لِلْخَيْرِ، وَأَنْ يَكْتُبَ لَنَا مُسْتَقْبَلًا يَللِيقُ بِطُمُوحِنَا وَجُهْدِنَا

• ثم قام الاستاذ الدكتور بشار الطراونة نائب رئيس الجامعة وعميد كليتي " الهندسة والتعليم التقني " بقراءة بيان التخريج مؤكداً أن هؤلاء الطلبة من الكليات المختلفة لدرجتي البكالوريوس والماجستير ، والتي شملها حفل اليوم الثالث لتخريج طلبة الفصل الثاني من الفوج 33 ، قد أتموا متطلبات الحصول على درجاتهم التي يستحقونها ، داعيا الى تسليمهم شهاداتهم .

• وقد قام بعرافة الحفل الطالب الأيهم محمد علي شحادة / كلية تقنية المعلومات، حيث قدم فقرات الحفل بكلمات هادفة كان لها وقع جميل على الخريجين والحضور.

• وفي نهاية الحفل قام راعي الحفل والى جانبه عميد كل كلية "تم الاعلان عن أسماء خريجيها" بتسليم الشهادات للخريجين والخريجات والجوائز التقديرية للمتفوقين والمتفوقات .

** لمشاهدة حفل اليوم الثالث " فيديو " على الرابط:

https://www.youtube.com/watch?v=VN_74DPMgsQ