ما هي مهام الحكم الرابع في كرة القدم؟

خبرني - يُعد الحكم الرابع أحد العناصر الأساسية في طاقم تحكيم مباريات كرة القدم، إذ يساند حكم الساحة في إدارة اللقاء، ويتولى مجموعة من المهام التنظيمية والإدارية من خارج خطوط الملعب لضمان سير المباراة بسلاسة.

وتشمل أبرز مهام الحكم الرابع مراقبة المنطقة الفنية، والتأكد من التزام المدربين والبدلاء وأفراد الأجهزة الفنية بالتعليمات، إضافة إلى الإشراف على عمليات التبديل والتأكد من دخول وخروج اللاعبين وفق الإجراءات المعتمدة.

كما يتولى الحكم الرابع استخدام اللوحة الإلكترونية لإظهار أرقام اللاعبين عند التبديلات، والإعلان عن الوقت بدل الضائع الذي يحدده حكم الساحة، إلى جانب متابعة تجهيزات اللاعبين والكرات الاحتياطية والتعامل مع الجوانب التنظيمية المرتبطة بالمباراة.

ويعمل الحكم الرابع أيضًا كحلقة وصل بين حكم الساحة وبقية أفراد الطاقم التحكيمي عبر أنظمة الاتصال، حيث ينقل الملاحظات أو الأحداث التي قد تقع خارج نطاق رؤية الحكم الرئيسي.

ومن بين مهامه الأخرى مراجعة بيانات اللاعبين والبدلاء والتأكد من مطابقتها للقوائم الرسمية، ومراقبة سلوك الموجودين على مقاعد البدلاء، والإبلاغ عن أي مخالفات أو تصرفات غير انضباطية، إضافة إلى تنظيم دخول الطاقم الطبي أو الإداري إلى أرض الملعب عند الحاجة.

كما يتابع الحكم الرابع إجراءات إحماء اللاعبين البدلاء، ويتأكد من جاهزية أدوات الاتصال واللوحة الإلكترونية، ويسجل بعض الأحداث الإدارية مثل التبديلات والإنذارات والطرد وفقًا لما يطلبه حكم الساحة.

وفي البطولات التي تستخدم تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، قد يسهم الحكم الرابع في الجوانب التنظيمية والتنسيقية بين طاقم التحكيم وغرفة التقنية، دون أن يكون مسؤولًا عن اتخاذ قرارات تقنية الفيديو.

ولا يدخل الحكم الرابع إلى أرض الملعب بشكل اعتيادي، لكنه قد يتولى مهمة حكم الساحة في حال تعرض الأخير لإصابة أو تعذر عليه استكمال المباراة، وفقًا للوائح المسابقة، كما يمكنه المساعدة في السيطرة على بعض المواقف الاستثنائية عند طلب الحكم الرئيسي.

ورغم أن وجوده يكون خارج المستطيل الأخضر، فإن دور الحكم الرابع يبقى مهمًا في تنظيم المباراة ودعم طاقم التحكيم، ليكون أحد العناصر التي تسهم في خروج اللقاء بالصورة المطلوبة.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الجمعة، طاقم تحكيم المباراة النهائية لكأس العالم 2026، التي تجمع بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين الأحد على ملعب "ميتلايف" في ولاية نيوجيرزي.

وأسند "فيفا" إدارة اللقاء إلى الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش، ويعاونه توماج كلانتشنيك وأندراز كوفاتشيتش، فيما اختير الحكم الدولي الأردني أدهم مخادمة حكما رابعا، والأردني محمد البكار حكما مساعدا احتياطيا.

ويأتي تعيين مخادمة في النهائي تتويجًا للمشاركة الأردنية المميزة في البطولة، بعد ظهوره في عدد من مباريات المونديال وتقديمه مستويات لافتة، ليواصل حضوره في أبرز محطات البطولة.

وتقام المباراة النهائية لكأس العالم 2026 الأحد 19 تموز على ملعب نيويورك نيوجيرسي، لتحديد بطل النسخة الأولى التي تشهد مشاركة 48 منتخبًا.