*
السبت: 18 تموز 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

من ضمنها الأردن.. تحذير أميركي عاجل من السفر إلى 15 دولة

  • 18 تموز 2026
  • 08:58
من ضمنها الأردن تحذير أميركي عاجل من السفر إلى 15 دولة

خبرني - حذرت السفارات الأمريكية في الشرق الأوسط من السفر لمنطقة الخليج والشرق الأوسط داعية لتجنب لبنان والعراق وإعادة النظر في زيارة السعودية والبحرين.

أصدرت السفارات الأمريكية في كل من لبنان، العراق، البحرين، والمملكة العربية السعودية تحذيرات أمنية متطابقة، مشيرة إلى أن الوضع الأمني في المنطقة لا يزال معقدا مع احتمال حدوث تصعيد غير متوقع. وأوصت الرعايا الأمريكيين بتوخي أقصى درجات الحذر، ومتابعة الأخبار المحلية، والتحقق من جداول رحلاتهم الجوية، مع التنبيه لاحتمال حدوث اضطرابات في السفر أو إغلاق للمجال الجوي دون سابق إنذار، وضرورة الاحتماء بالمأوى في حال وقوع أي هجمات.

وشددت التحذيرات على "عدم السفر" إلى لبنان والعراق، بينما دعت إلى "إعادة النظر" في السفر إلى البحرين والسعودية.

وفي أوسع نطاق لها، شمل تحذير وزارة الخارجية الأمريكية 15 وجهة هي: البحرين، لبنان، مصر، عُمان، إيران، قطر، العراق، المملكة العربية السعودية، إسرائيل، الضفة الغربية وقطاع غزة، سوريا، الأردن، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، واليمن.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

خبير أمني: لهذه الأسباب لم تنتصر إسرائيل إستراتيجيا منذ 80 عاما
خبير أمني: لهذه الأسباب لم تنتصر إسرائيل إستراتيجيا منذ 80 عاما
  • 2026-07-18 13:26
إسرائيل تقرع أجراس الخطر لإنقاذ صورتها في الولايات المتحدة
إسرائيل تقرع أجراس الخطر لإنقاذ صورتها في الولايات المتحدة
  • 2026-07-18 12:11
انخفاض مناسيب النيل بالسودان بسبب سد النهضة
انخفاض مناسيب النيل بالسودان بسبب سد النهضة
  • 2026-07-18 10:41
الحرس الثوري يؤكد مقتل جنود أمريكيين باستهداف تجمع لهم في الكويت
الحرس الثوري يؤكد مقتل جنود أمريكيين باستهداف تجمع لهم في الكويت
  • 2026-07-18 08:57
كردستان العراق: هجوم بصاروخ ومسيّرة في السليمانية وانفجارات في أربيل
كردستان العراق: هجوم بصاروخ ومسيّرة في السليمانية وانفجارات في أربيل
  • 2026-07-18 02:25
حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا ترتفع إلى أكثر من 5 آلاف قتيل
حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا ترتفع إلى أكثر من 5 آلاف قتيل
  • 2026-07-18 02:23