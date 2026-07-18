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الحرس الثوري يؤكد مقتل جنود أمريكيين باستهداف تجمع لهم في الكويت

  • 18 تموز 2026
  • 08:57
الحرس الثوري يؤكد مقتل جنود أمريكيين باستهداف تجمع لهم في الكويت

خبرني - أكد الحرس الثوري الإيراني مقتل عدد من الجنود الأمريكيين بقصف على تجمع للقوات الأمريكية في مركز دعم القوات البرية "عريفجان" في الكويت.
ذكر بيان صادر عن الحرس الثوري أنه استهدف في الموجة الـ18 من عملية "نصر 2" تجمعا للقوات الأمريكية في معسكر "عريجفان" بالكويت وأيضا تدمير الرادار المتمركز في القاعدة الأمريكية "علي السالم" في الكويت بواسطة طائرة من دون طيار.
وأكد الحرس الثوري أنه "تم تدمير حظيرة لصيانة الأسلحة وهنغار للطائرات بدون طيار"، ومقتل عدد من الجنود الأمريكيين في المكان.

وفجر اليوم السبت، أعلن الجيش الإيراني استهداف بطائرات مسيرة قواعد ومنشآت عسكرية أمريكية في الكويت.

وأضاف البيان أن العملية تأتي في إطار ما وصفه بـ"الرد المؤثر والحاسم" على القوات الأمريكية، مشيرا إلى أنها استهدفت أصولا استراتيجية ومراكز قيادة وسيطرة ومنشآت لوجستية ومنظومات دفاع جوي تابعة للجيش الأمريكي.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد غير مسبوق للمواجهة العسكرية بين إيران والولايات المتحدة، مع اتساع نطاق الضربات المتبادلة ليشمل قواعد ومنشآت عسكرية أمريكية في عدد من دول الخليج، وسط مخاوف متزايدة من انزلاق المنطقة إلى مواجهة إقليمية أوسع.

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