بعد اعتراض مسيّرات معادية.. الخطوط الكويتية تعيد جدولة رحلاتها

خبرني - أعلنت الخطوط الجوية الكويتية السبت إعادة جدولة معظم رحلاتها بعد وقف حركة الإقلاع والهبوط مؤقتا في مطار الكويت الدولي عقب هجمات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة.

وكانت الشركة قد ذكرت سابقا أن إعادة جدولة الرحلات جاءت نتيجة إغلاق المجال الجوي الكويتي.

وأعلن الجيش الكويتي، فجر السبت، أن منظومات الدفاع الجوي الكويتية تصدت لهجمات بطائرات مسيّرة معادية.

وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي في بيان إن أصوات الانفجارات التي قد تُسمع ناتجة عن عمليات اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات، داعية المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.