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إيران تعلن استهداف مواقع أمريكية في الكويت والبحرين

  • 18 تموز 2026
  • 08:22
إيران تعلن استهداف مواقع أمريكية في الكويت والبحرين

خبرني - أعلن الحرس الثوري الإيراني، السبت، تنفيذ هجمات استهدفت مواقع قال إنها مرتبطة بالقوات الأمريكية في كل من الكويت والبحرين.

وقال الحرس الثوري، في بيان، إنه استهدف رصيف دعم الأسطول الأمريكي بالوقود في ميناء الأحمدي بالكويت، ضمن عمليات عسكرية أعلن تنفيذها ضد أهداف وصفها بالعسكرية.

وأضاف أن قواته استهدفت كذلك مركز استقرار الطائرات الحربية الأمريكية في قاعدة الشيخ عيسى الجوية بالبحرين، مشيراً إلى أن الهجوم يأتي في إطار الرد على ما وصفه بالاعتداءات الأمريكية.

كما أعلن الحرس الثوري تدمير مركز بيانات استخبارية تابع لـ"العدو" في البحرين، وفق ما ورد في بيانه.

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