الأردن.. طقس صيفي اليوم وحار حتى الثلاثاء

خبرني - يكون الطقس السبت، صيفيًا عاديًا في أغلب المناطق، وحاراً في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 34- 24 درجة مئوية، وفي غرب عمان 32- 22، وفي المرتفعات الشمالية 29 - 19، وفي مرتفعات الشراة 30- 20 ، وفي مناطق البادية 38 - 23 ، وفي مناطق السهول 33 - 22 ، وفي الأغوار الشمالية 40- 27، وفي الأغوار الجنوبية 42 - 28، وفي البحر الميت 41 - 28، وفي خليج العقبة 42- 29 درجة مئوية.

بحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ الأحد، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا نسبياً في أغلب المناطق، وحارا إلى حار جدا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.

ويبقى الطقس يومي الاثنين والثلاثاء، حارا نسبياً في أغلب المناطق، وحارا إلى حار جدًا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.