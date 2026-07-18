أغلى نهائي.. أموال طائلة تتنظر إسبانيا والأرجنتين طرفي نهائي مونديال 2026

خبرني - خصص الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مليارا و226 مليون دولار لتوزيعها على 48 منتخبا، وأكثر من 500 ناد، منها 703 ملايين دولار متعلقة بالمكافآت على النتائج الرياضية للمنتخبات.

وستظهر للعيان المكاسب الرياضية والمالية أمام بطل كأس العالم 2026 عندما تلتقي إسبانيا والأرجنتين في المباراة النهائية على ملعب "نيويورك نيوجيرسي "ميتلايف" يوم الأحد 19 يوليو 2026.

وفي النهائي سيوزع الفيفا على المنتخبين 83 مليون دولار، ما يوازي 11.8% من إجمالي المكافآت.

وسيحصل الفائز باللقب على 50 مليون دولار (43 مليون يورو) بزيادة قدرها 20% عن مكافأة الأرجنتين، بطلة نسخة قطر 2022.

وقد ارتفعت أسعار تذاكر المباريات الأخيرة في كأس العالم 2026 بشكل لا سابق له.

وستكون شركة الملابس الرياضية العملاقة "أديداس" الرابح الأكبر في النهائي برعاية طرفي النهائي، والأيقونتين ميسي ولامين.

لكن "أديداس" ليست الراعي الوحيد للمنتخبين، فالاتحاد الأرجنتيني يجني أكثر من 100 مليون يورو سنويا من العقود التجارية، مقابل أكثر من 400 مليون يورو سنويا لنظيره الإسباني.

وانعكست القوة المالية للمنتخبين على سعر تذاكر النهائي، حيث تراوحت أسعار التذاكر المتاحة بين 7380 دولارا و32970 دولارا.

أما العرض الحصري للحضور من منطقة كبار الزوار فيساوي 56750 دولارا، مع الاستمتاع بخدمة فندقية، ومجاورة نجوم الفن والرياضة.

يذكر أن العالم حرم من مواجهة المنتخبين ضمن كأس "فيناليسيما" في قطر بمارس الماضي، وشاء القدر أن يلتقيا في النهائي العالمي الأكبر بالولايات المتحدة، وسط ترقب كبير لمواجهة الأسطورة ليونيل ميسي (39 عاما) والفتى الذهبي لامين جمال (19 عاما).