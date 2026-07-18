غزة: 14 شهيدا الجمعة غالبيتهم بغارة إسرائيلية أثناء جنازة شهيد

خبرني - استشهد 7 أشخاص وأصيب نحو 20 آخرون بغارة إسرائيلية استهدفت مجموعة من الأهالي تزامنا مع تشييع جثمان أحد الشهداء في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ليرتفع عدد الشهداء بنيران الاحتلال إلى 14 شهيدا في عدة مناطق الجمعة.

كما استشهد ستة أشخاص بينهم امرأتان، وأصيب آخرون جراء غارات وقصف إسرائيلي متفرق على قطاع غزة؛ حيث استشهد شاب بقصف شقة سكنية بمدينة غزة، واستشهدت امرأة بنيران مسيرّة في بيت لاهيا شمالا، فيما استشهدت امرأة أُخرى بقصف على مواصي خانيونس، بالإضافة إلى استشهاد شخصين، وإصابة آخرين، إثر استهداف نقطة شحن في مخيّم النصيرات وسط القطاع.

يأتي ذلك ضمن خروقات إسرائيل المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2025.

ووفق أحدث بيانات وزارة الصحة في قطاع غزة، أسفرت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار حتى الخميس عن استشهاد ألف و127 شخصا، وإصابة 3643 آخرين.