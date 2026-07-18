ترمب : طلبت من شقيقة لينزي جراهام الترشح لمجلس الشيوخ الأمريكي

خبرني - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ، الجمعة إنه طلب من دارلين ​جراهام، شقيقة السناتور الراحل لينزي جراهام، الترشح ‌لمجلس الشيوخ الأمريكي في الانتخابات التمهيدية الخاصة للحزب الجمهوري في ولاية ساوث كارولاينا والمقرر إجراؤها في ​11 أغسطس آب.

وكتب ترمب في منشور ​على منصة تروث سوشال "آمل أن تقدم دارلين ⁠على تلك الخطوة، فلن يكون هناك من ​هو أفضل منها لتكريم إرث شقيقها الحبيب لينزي"، ​مضيفا أنها ستحظى بتأييده.

وقال مكتب لينزي جراهام في مطلع الأسبوع الماضي إن السناتور توفى في وقت متأخر ​من مساء السبت إثر إصابته بمرض في ​القلب ناجم عن تصلب الشرايين. وكان لينزي في وقت ‌من ⁠الأوقات من أشد منتقدي ترمب ثم أصبح أحد أقوى حلفائه.

وكان هنري مكماستر، حاكم ولاية ساوث كارولاينا الذي ينتمي للحزب الجمهوري، عين شقيقة ​السناتور الراحل ​يوم الاثنين ⁠لشغل مقعده الشاغر في مجلس الشيوخ حتى الأسبوع الأول من يناير ​كانون الثاني.

ويتمتع الجمهوريون حاليا بأغلبية طفيفة ​في ⁠مجلسي الشيوخ والنواب قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر تشرين الثاني.

وسيقام حفل تأبين السناتور ⁠الأمريكي ​الراحل في 28 يوليو ​تموز في واشنطن وفي 29 من الشهر ذاته في ساوث ​كارولاينا.