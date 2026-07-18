ترمب : طلبت من شقيقة لينزي جراهام الترشح لمجلس الشيوخ الأمريكي

خبرني - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ، الجمعة إنه طلب من دارلين جراهام، شقيقة السناتور الراحل لينزي جراهام، الترشح لمجلس الشيوخ الأمريكي في الانتخابات التمهيدية الخاصة للحزب الجمهوري في ولاية ساوث كارولاينا والمقرر إجراؤها في 11 أغسطس آب.
وكتب ترمب في منشور على منصة تروث سوشال "آمل أن تقدم دارلين على تلك الخطوة، فلن يكون هناك من هو أفضل منها لتكريم إرث شقيقها الحبيب لينزي"، مضيفا أنها ستحظى بتأييده.
وقال مكتب لينزي جراهام في مطلع الأسبوع الماضي إن السناتور توفى في وقت متأخر من مساء السبت إثر إصابته بمرض في القلب ناجم عن تصلب الشرايين. وكان لينزي في وقت من الأوقات من أشد منتقدي ترمب ثم أصبح أحد أقوى حلفائه.
وكان هنري مكماستر، حاكم ولاية ساوث كارولاينا الذي ينتمي للحزب الجمهوري، عين شقيقة السناتور الراحل يوم الاثنين لشغل مقعده الشاغر في مجلس الشيوخ حتى الأسبوع الأول من يناير كانون الثاني.
ويتمتع الجمهوريون حاليا بأغلبية طفيفة في مجلسي الشيوخ والنواب قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر تشرين الثاني.
وسيقام حفل تأبين السناتور الأمريكي الراحل في 28 يوليو تموز في واشنطن وفي 29 من الشهر ذاته في ساوث كارولاينا.