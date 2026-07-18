تجدد الغارات الأميركية وإيران تتوعد بهجوم شامل إن استمرت الضربات

خبرني - أعلنت واشنطن ليل الجمعة - السبت، بدء موجة جديدة من الغارات على إيران، وقالت القيادة المركزية الأميركية إنها حولت مسار 4 سفن تجارية وعطلت سفينة أخرى لضمان الامتثال للحصار المفروض على إيران.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني عن انفجار ناقلتي نفط واشتعال النيران فيهما أثناء عبورهما مسارا جنوب مضيق هرمز. وأفاد البيان بأن "ناقلتي نفط كانتا تحاولان عبور حقل ألغام جنوب مضيق هرمز بعد وقوعهما ضحية خداع وتضليل من أجهزة الاستخبارات الأميركية، انفجرتا واشتعلت فيهما النيران". ولم يحدد البيان جنسية السفينتين أو ما إذا كان هناك أي إصابات.

وتوعّد المستشار العسكري للمرشد الإيراني الأعلى محسن رضائي، كما نقل عنه التلفزيون الرسمي الجمعة، بأن تدخل إيران "مرحلة هجوم شامل" إذا استمرت الضربات الأميركية أكثر "من يومين إلى ثلاثة أيام". وقال رضائي وفق المصدر نفسه، إن "ايران لن تكتفي بالرد بعد اليوم، ولن تكون أي حدود في منأى" من هجماتها.

كما توعّد قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني، مجيد موسوي، الجمعة، بأن طهران لن توقف هجماتها في المنطقة قبل أن توقف الولايات المتحدة ضرباتها على الساحل الجنوبي لإيران، ومضيق هرمز.

وقال موسوي في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن "كل شبر من أرض إيران في حساباتنا، هو إيران، فطهران والجنوب يشكلان وحدة واحدة"، مضيفا "ستستمر ضرباتنا الفعّالة والدقيقة المنطلقة من مختلف أنحاء إيران ضد العدو حتى يعود الهدوء إلى الساحل الجنوبي ومضيق هرمز".

وأسفر القصف الأميركي على إيران، منذ 22 حزيران/ يونيو، عن مقتل 38 شخصا على الأقل، وإصابة أكثر من 400 آخرين، بحسب ما أعلنت طهران، الجمعة، غداة ليلة شهدت أوسع ضربات أميركية عليها، منذ بدء جولة التصعيد الأخيرة.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع قتلى وإصابات واستهداف جسور بين بندر عباس وشيراز وفي محافظة هرمزغان، ليل الخميس - الجمعة، بالإضافة إلى مطار في إيرانشهر في محافظة سيستان وبلوشستان.

وقال الحرس الثوري الإيراني، الجمعة، إنه قصف قاعدة التنف العسكرية في سورية. وذكر بيان نشره التلفزيون الإيراني، أن "الحرس الثوري يُعلن تنفيذ هجوم مباغت على مركز قيادة العمليات الخاصة التابع للعدو في منطقة التنف السورية"، علما بأن الولايات المتحدة كانت قد أعلنت في شباط/ فبراير، سحب قواتها من هذه القاعدة، وتسليمها للسلطات السورية.

وأعلنت وزارة الداخلية القطرية، إصابة طفل إثر سقوط شظايا ناتجة عن عمليات اعتراض لهجمة صاروخية إيرانية استهدفت الدولة.

كما قال الجيش الأردني في بيان، الجمعة، إن دفاعاته الجوية أسقطت ثلاثة صواريخ إيرانية، كانت تستهدف أراضيه، من دون وقوع إصابات أو أضرار مادية.

وأعلن الجيش الكويتي، الجمعة، أن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة، في حين دوت صفارات الإنذار في البحرين، وذلك عقب شنّ الولايات المتحدة موجة الغارات الجوية الجديدة على إيران.