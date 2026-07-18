أزمة قانونية متعلقة بالراتب تعرقل تعيين زيدان مدربا لفرنسا

خبرني - أفادت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، بأن زين الدين زيدان لم يوقع بعد مع منتخب بلاده لخلافة مواطنه ديدييه ديشامب في منصب المدير الفني "للديوك" لأن الموافقة على عقده مرهونة بتعديل تشريعي.

وسيختتم منتخب فرنسا بقيادة ديدييه ديشامب مشواره في كأس العالم مساء يوم السبت بمواجهة نظيره الإنجليزي في مباراة تحديد المركز الثالث بالمونديال.

وكان ديديه ديشامب الفائز بكأس العالم 2018 قد أعلن أن هذه ستكون آخر بطولة له مع فرنسا، ولذا أصبح منصبه شاغرا، وتتجه الأنظار الآن إلى زيدان، الذي لم يدرب منذ رحيله عن ريال مدريد، في انتظار هذه اللحظة.

ويبدو أن وقت زيدان (54 عاما) مع فرنسا قد حان، فبعد سنوات من انتظار "الوجهة النهائية"، تشير كل الدلائل إلى أن اسم زين الدين زيدان سيشغل مقعد تدريب المنتخب الفرنسي.

ولكن على زيدان مدرب ريال مدريد السابق، الانتظار لفترة أخرى، فقد قررت اللجنة المشتركة (مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية) تحديد حد أقصى قدره 450 ألف يورو كراتب للمدرب الذي سيتولى تدريب المنتخب.

ويمثل هذا الراتب الحد الأقصى الذي يمكن أن يتقاضاه زيدان كمدرب للمنتخب الفرنسي، أي أقل بعشر مرات من راتب ديشامب.

ولذا، ينتظر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم تعديل هذا القانون لمنح زيدان راتبا أعلى من الحد الحالي.

ويتطلب هذا القرار موافقة مارينا فيراري، وزيرة الرياضة والشباب والحياة المجتمعية.

وفي مقابلة أجرتها صباح الأربعاء الماضي مع قناة فرانس 2، صرّحت فيراري بأن زيدان "خيار جيد" للمنتخب الفرنسي، لكنها أبدت حذرا قائلة: "كما تعلمون، ليس من صلاحيات وزير الرياضة تحديد المدرب".