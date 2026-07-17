إنزو في تصريح جدلي: لا أكره الإنجليز.. لأنهم ينظفون منزلي

خبرني - أثار النجم الأرجنتيني إنزو فيرنانديز موجة غضب على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن قال إنه لا يحمل أي ضغينة تجاه إنجلترا كون الأشخاص الذين يساعدونه ويعملون في منزله من هناك، وهو ما لاقى ردود فعل عنيفة.

وبلغت الأرجنتين نهائي كأس العالم 2026 عقب فوزها على إنجلترا 2-1، يوم الأربعاء، في نصف النهائي.

وبعد المواجهة تحدث لاعب تشيلسي الإنجليزي إلى وسائل الإعلام، ودافع عن خطيبته فالنتينا سيرفانتس بعد الانتقادات التي تعرضت لها قبل المباراة، بسبب تصريحها بأن أبناءهما لن يقفزوا إذا تم ترديد الهتاف الشهير "من لا يقفز فهو إنجليزي" في الملعب.

وأكد فرنانديز أن كلمات زوجته لم تكن عن سوء نية، موضحاً أنها كانت موجهة للأشخاص الذين يشكلون جزءاً من حياتهم اليومية في لندن، وقال في التصريحات التي نشرتها قناة "Todo Noticias" الأرجنتينية: ما قالته زوجتي لم يكن عن سوء نية أو أي شيء من هذا القبيل، كل ما في الأمر أننا نحترم الأشخاص الذين يعملون معنا ويساعدوننا في المنزل، وهم أشخاص إنجليز.

وأضاف في هذا السياق: نعرف جيداً التاريخ الذي يقف وراء هذه المباراة، كل ما أردناه هو الوصول إلى النهائي. ما نقوم به هو الدفاع عن بلادنا، وبذل قصارى جهدنا من أجل جميع الأرجنتينيين الذين أردنا أن نصل إلى النهائي من أجلهم. من أجل كل من سقطوا شهداء في جزر فوكلاند.

وفي المقابل، اعتبر كثير من الإنجليز تصريحات فرنانديز استخفافاً، لأنها اختزلت احترامه لهم في كونهم يعملون في منزله.