تصعيد متبادل بين واشنطن وطهران يطال البنية التحتية

خبرني - قال مستشار المرشد الإيراني، إن بلاده قد تنتقل من مرحلة الدفاع إلى شن عمليات هجومية في حال استمرار الضربات الأميركية لعدة أيام أخرى.

وأضاف المستشار، في تصريح للتلفزيون الرسمي الإيراني، أن "استيلاء الأميركيين على أي نقاط داخل إيران" قد يدفع طهران إلى تغيير طبيعة عملياتها، والانتقال إلى "مرحلة العمليات الهجومية واسعة النطاق".

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن، وسط تحذيرات متبادلة من تداعيات أي تصعيد عسكري محتمل.

واتهمت إيران الولايات المتحدة الجمعة، بشن هجمات استهدفت ما لا يقل عن 5 جسور داخل أراضيها، وردت باستهداف إحدى محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه في الكويت، في تصعيد جديد من الطرفين عبر توسيع أهدافهما لتشمل البنية التحتية.

وفي البحر، حيث أدى تجدد الاشتباكات إلى تعطيل إمدادات الطاقة من الخليج مرة أخرى، اعتلت قوات من مشاة البحرية الأميركية ناقلة نفط قرب مضيق هرمز. واستولى مسلحون على سفينة أخرى قبالة اليمن، مما أثار مخاوف بشأن الأمن في مضيق باب المندب عند مدخل البحر الأحمر، وهو الممر الرئيسي الآخر في الشرق الأوسط لشحنات النفط.

وذكرت وكالة تسنيم للأنباء الإيرانية شبه الرسمية مساء الجمعة، أن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري "استهدفت" سفينة ترفع علم تايلاند كانت تحاول عبور مضيق هرمز. ولم تذكر مزيدا من التفاصيل.

ويواصل الطرفان اختبار حدود التصعيد منذ انهيار اتفاق وقف إطلاق النار الأسبوع الماضي، مما زاد من احتمالات الانزلاق مجددا إلى حرب شاملة.

وفي ظل التقارير عن التصعيد اليوم، قفزت أسعار خام برنت القياسي بأكثر من 3% وتتجه لتسجيل ثالث مكسب أسبوعي على التوالي. وتراجعت أسعار الأسهم العالمية، وفتحت وول ستريت على انخفاض حاد.

وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشن غارات جوية واسعة النطاق على البنية التحتية الإيرانية، وأحجم عن استبعاد فكرة تنفيذ هجوم بري على ساحل إيران أو بعض الجزر.

ويقول مسؤولون أميركيون إن من بين أهداف الهجمات على جنوب إيران منح ترامب المزيد من الخيارات.

لكن مثل هذه الخطوات تخاطر أيضا بدفع إيران إلى الرد بتصعيد مماثل عبر استهداف بنى تحتية حيوية للدول العربية المجاورة المهددة، أو دفع جماعة الحوثي المتحالفة معها في اليمن إلى مفاقمة تعطيل إمدادات الطاقة العالمية من خلال مهاجمة السفن القادمة من البحر الأحمر.

الأمم المتحدة تشعر بالقلق

قال متحدث باسم الأمم المتحدة إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش يشعر بالقلق إزاء التصعيد، ولا سيما بسبب "الهجمات على البنية التحتية المدنية في إيران وفي أنحاء المنطقة".

وأدرجت القيادة المركزية الأميركية "البنية التحتية اللوجستية العسكرية" ضمن قائمة الأهداف التي قالت إنها استهدفتها في أحدث هجماتها على إيران، في أول إشارة إلى استهداف بنى تحتية منذ أكثر من أسبوع.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن ما لا يقل عن 5 جسور تعرضت للقصف في الجنوب.

ووردت أنباء عن مقتل 7 أشخاص في هجمات على جسور في ميناء بندر خمير جنوب البلاد، حيث تعرضت محطة قطار للاستهداف أيضا.

وأفادت تقارير بتعرض مطار في مدينة (إيران شهر) لهجوم، وهي مدينة تقع في إقليم له حدود مع باكستان إلى الشرق بعيدا عن الساحل.

وأظهرت مقلطع فيديو تحققت منها رويترز أنقاضا وحواجز مكسورة ومركبة متضررة على جسور مدمر في بندر خمير. وأظهر أحد المقاطع حريقا.

ولم تتمكن رويترز من التحقق من صحة هذه التقارير، التي أشارت أيضا إلى هجمات أخرى تسببت في سقوط قتلى، منها هجوم أسفر عن مقتل امرأة وإصابة طفلها في ميناء بندر عباس.

وردا على ذلك، أعلنت إيران تنفيذ هجمات على دول خليجية تستضيف قواعد جوية أميركية منها البحرين وقطر والكويت.

وقالت السلطات في الكويت إن إحدى محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه في البلاد تعرضت لهجوم إيراني، مما تسبب في أضرار بمرافق المحطة واندلاع حريق وتعطل عدد كبير من وحدات توليد الطاقة الكهربائية.

وقالت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة إن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق، بينما بدأت الفرق الفنية تقييم الأضرار وتأمين المحطة والعمل على إعادة توليد الكهرباء إلى الخدمة في أسرع وقت ممكن.

وتعتمد دول الخليج العربية بقوة على محطات توليد الكهرباء وتحلية مياه البحر.

وعندما استهدفت إيران محطة لتحلية المياه في الكويت في 30 آذار، اعتبر ذلك تصعيدا كبيرا ساهم في دفع الولايات المتحدة لإعلان أول وقف لإطلاق النار في الحرب بعد تلك الواقعة بأسبوع.

صراع على المضيق

قالت إيران إنها قصفت قواعد أميركية في الكويت وقطر والبحرين، ومحطة رادار أميركية في سلطنة عمان. وسُمع أيضا دوي انفجارات في العاصمة القطرية الدوحة، وقالت وزارة الداخلية القطرية إن طفلا أصيب إثر سقوط شظايا.

وقالت إيران إنها شنت هجوما على سوريا، لأول مرة على ما يبدو في هذه الحرب، مستهدفة ما وصفته بقاعدة أميركية للقوات الخاصة في التنف، التي تقول دمشق وواشنطن إن القوات الأميركية انسحبت منها في وقت سابق من العام.

وذكر مصدر عسكري سوري أن الضربة جاءت قرب القاعدة ولم تسفر عن أضرار أو إصابات. وقالت القيادة المركزية الأميركية إنه لم يقتل أو يؤسر أي جندي أميركي.

وانهار الاتفاق المؤقت المبرم الشهر الماضي، لإنهاء الحرب منذ السابع من تموز، عندما استهدفت إيران سفنا في مضيق هرمز، وردت الولايات المتحدة بتنفيذ غارات جوية.

ومنذ ذلك الحين أعلنت إيران إغلاق المضيق، وعاودت واشنطن فرض حصارها على الموانئ الإيرانية.

وفي أحدث تحرك في البحر، أعلن الجيش الأميركي اعتلاء قواته ناقلة لتطبيق الحصار، ونشر صورا تظهر عناصر من مشاة البحرية الأميركية وهم يهبطون من طائرة هليكوبتر إلى ظهر الناقلة، وظهر أحدهم أمام علم إيران في تلك الصور.

وخارج منطقة الخليج، اعتلى مسلحون واستولوا على ناقلة صغيرة للكيماويات قبالة ساحل اليمن في خليج عدن قرب مدخل البحر الأحمر.

وقال مصدر في مجال الأمن الملاحي البحري إن الواقعة تبدو مرتبطة بالقرصنة الصومالية وليست تحركا من جانب الحوثيين حلفاء إيران في اليمن.

لكن مصادر أمنية في منطقة القرن الأفريقي تحدثت في السابق عن مخاوف من احتمال أن يساعد الحوثيون القراصنة في المنطقة أو أن يوفروا لهم التشجيع والتسليح.

وألمحت طهران إلى أنها قد تحث حلفاءها الحوثيين في اليمن على إغلاق مضيق رئيسي آخر، وهو مضيق باب المندب عند مدخل البحر الأحمر، مما قد يقطع الطريق الرئيسي البديل للخليج لنفط الشرق الأوسط.

وقالت مصادر إن إيران أصدرت تعليمات بالفعل للحوثيين بالتحرك في حال شنت واشنطن هجوما على البنية التحتية الإيرانية.