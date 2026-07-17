قيمة الراتب قبل وبعد.. تفاصيل عرض الأهلي لتمديد عقد إمام عاشور

خبرني - أفاد تقرير صحفي بأن مسؤولي نادي الأهلي المصري سيعقدون جلسة هامة مع نجم "القلعة الحمراء" إمام عاشور، من أجل الاتفاق على تمديد عقده، وفقا لسقف التعاقدات الخاصة بالنادي.

وكتب الإعلامي المصري أمير هشام، عبر حسابه على منصة (X): "من الممكن أن يصل راتب إمام عاشور سنويا من 32 إلى 33 مليون جنيه، ومن الصعب كسر السقف المحدد ماليا لأي لاعب في المرحلة المقبلة".

وأضاف: "النادي الأهلي قد يقوم بتعديل قيمة عقد إمام عاشور في السنتين المتبقين، مع إضافة موسمين آخرين في عقده، ورفع قيمة الراتب السنوي".

وأوضح الإعلامي المصري: "إمام عاشور يتقاضى حاليا في عقده 15 مليون جنيه، وما زال يتبقى له موسمين في العقد، وفي حالة موافقته على التمديد سوف يتم تعديل راتبه في الموسمين المتبقين مع إضافة موسمين جديدين في العقد الجديد بالراتب المُحدد".

واختتم أمير هشام: "الحالة الوحيدة للموافقة على بيع عقد إمام عاشور، هي وصول عرض رسمي يصل لـ8 مليون دولار".